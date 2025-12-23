Tăng tàu Tết từ TP HCM ra miền Trung

Ngày 23/12, ngành đường sắt quyết định tăng thêm 11 chuyến tàu, cung ứng khoảng 5.500 vé trên các chặng từ TP HCM đi Nha Trang, Tam Kỳ và Đà Nẵng, phục vụ nhu cầu dịp Tết Nguyên đán.

Hai chuyến tàu D2 từ TP HCM đi Đà Nẵng và STK2 từ TP HCM đi Tam Kỳ được bổ sung chạy vào ngày 28 Tết. Các tàu SNT4 và SNT6 chặng Sài Gòn - Nha Trang chạy vào tối mùng 1 và mùng 2 Tết. Tàu STK4 từ TP HCM đi Tam Kỳ và tàu D4 đi Đà Nẵng chạy vào sáng mùng 2 Tết.

Ngoài ra, có 5 đoàn tàu khác từ Nha Trang, Đà Nẵng và Tam Kỳ quay trở lại TP HCM trong các ngày mùng 3 và mùng 4 Tết.

Tàu khởi hành tại ga Sài Gòn. Ảnh: Quỳnh Trần

Dịp Tết Nguyên đán tới, ngành đường sắt dự kiến khai thác 55 đoàn tàu với khoảng 800 toa xe, cung ứng 335.000 vé cho hành khách đi suốt chặng. Sau hơn 3 tháng mở bán, đến ngày 22/12, ngành đường sắt đã bán được 140.000 vé, đạt 62% so với tổng số vé bán ra cùng kỳ Tết Ất Tỵ 2025.

Giai đoạn trước Tết, từ ngày 3/2 đến 9/2/2026 (trước ngày 23 tháng Chạp) và từ ngày 14/2 đến 16/2/2026 (tức 27 đến 29 tháng Chạp), vé tàu từ phía Nam ra các ga Vinh, Thanh Hóa và Hà Nội vẫn còn.

Trong những ngày cao điểm từ 10/2 đến 14/2/2026 (tức 23 đến 27 tháng Chạp), chỉ còn khoảng 700 vé, chủ yếu là ghế ngồi mềm trên các đoàn tàu xuất phát từ ga Sài Gòn, Dĩ An, Biên Hòa đi các ga Vinh và Hà Nội. Giai đoạn trong và sau Tết, vé tàu vẫn còn nhiều ở hầu hết các ngày và các ga.

Phần lớn hành khách mua vé qua kênh trực tuyến, chiếm khoảng 67%, số còn lại được bán trực tiếp tại quầy vé các nhà ga.

Đoàn Loan