Tặng quà Tết cho trẻ mồ côi trong xóm công nhân

386 suất quà san sẻ yêu thương được chương trình Tết Hy vọng trao đến các trẻ mồ côi vì Covid-19 tại hai tỉnh Bình Dương, Đồng Nai.

Sáng 16/1, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai phối hợp Quỹ Hy vọng - báo VnExpress tổ chức chương trình Tết Hy vọng, trao 158 phần quà cho trẻ mồ côi vì Covid-19 trên địa bàn tỉnh, tập trung ở TP Biên Hòa, huyện Nhơn Trạch, Trảng Bom, Long Thành... Mỗi phần gồm một triệu đồng, ba lô và quà Tết (nhu yếu phẩm).

Chương trình Tết Hy vọng năm nay nhận được sự đồng hành, ủng hộ của quỹ Người FPT vì cộng đồng (do cán bộ nhân viên FPT đóng góp), Công ty xổ số điện toán Vietlott, độc giả báo VnExpress, người dùng Ví MoMo, Uniqlo Việt Nam và Best Express.

Ông Trần Văn Tú, đại diện Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) trao học bổng cho các trẻ em mồ côi Đồng Nai sáng 16/1. Ảnh: Quỳnh Trần

Trong đợt bùng phát dịch Covid-19 thứ 4, Đồng Nai là một trong những tỉnh, thành có người nhiễm và tử vong cao của cả nước. Nhiều trẻ là con em công nhân lao động, rơi vào hoàn cảnh mồ côi, mất đi cha hoặc mẹ sau đợt dịch.

Tại chương trình, ông Phạm Ngọc Bắc – đại diện CBNV FPT, chia sẻ những mất mát thiệt hại mà tỉnh Đồng Nai phải gánh chịu trong đợt dịch vừa qua, đặc biệt là những đau thương đối với các gia đình có bệnh nhân tử vong.

"Mặc dù những món quà rất là nhỏ bé, chúng tôi mong qua chương trình này các gia đình có trẻ mồ côi có một cái Tết ấm áp hơn, đồng thời cảm nhận được sự quan tâm của cộng đồng để thấy rằng mọi người không hề đơn độc trên hành trình phía trước", ông Bắc nói.

Đáp lại sự quan tâm của quỹ Hy vọng, ông Vũ Đình Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai gửi lời cảm ơn đến quỹ, bạn đọc báo VnExpress cùng các nhà tài trợ đã đồng hành, hỗ trợ những trẻ em mồ côi trong đại dịch vừa qua.

"Chúng tôi rất trân trọng và hạnh phúc khi là cầu nối để đưa những tình yêu thương của cộng đồng đến với những gia đình không may có người mất, đặc biệt là giúp các em nhỏ có một cái Tết đủ đầy, vơi đi nổi đau mất bố, mẹ", ông Trung nói.

Ông Phạm Ngọc Bắc - đại diện CBNV FPT tặng những phần quà Tết các em nhỏ. Ảnh: Quỳnh Trần

Chiều 15/1, Tỉnh đoàn Bình Dương phối hợp với Quỹ Hy vọng cũng trao 228 suất quà cho các em mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn, trong đó nhiều em là con của công nhân lao động đã mất vì Covid-19, ở trọ tại TP Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên...

Nhận được phần quà từ chương trình, trong lúc chờ mẹ đến đón, Bùi Thị Thủy Tiên (17 tuổi) và cậu em Trương Quang Thắng (12 tuổi) cùng khám phá chiếc balo mới. Thắng cho biết, ba làm bảo vệ và bị nhiễm Covid-19 từ tháng 8. "Ngày ba mất cũng là ngày sinh nhật em, giờ hai chị em cố gắng học tập tốt để mẹ vui lòng", Thắng nói và cho biết rất vui khi nhận được quà.

Dịp này, đại diện Quỹ Hy vọng cùng các nhà tài trợ đã đến thăm hỏi một số gia đình có trẻ mồ côi, đang trọ trong khu công nhân ở phường An Bình, TP Dĩ An. Tại đây, chương trình trao nhiều phần quà hỗ trợ để các gia đình đón Tết an vui, hạnh phúc.

Đồng hành cùng chương trình tại hai tỉnh Bình Dương và Đồng Nai, ông Trần Văn Tú - đại diện Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) cho biết khi đến khu trọ của các trẻ mồ côi là con em công nhân mới thấy nổi đau vẫn còn đó trên đôi mắt của các em nhỏ trong căn phòng chật chội.

"Ba năm qua, Vietlott luôn đồng hành với quỹ Hy vọng để đưa yêu thương đến với các hoàn cảnh khó khăn mỗi mùa xuân về. Thấy những mất mát đau thương của các em mồ côi vì Covid-19 trong năm 2021, chúng tôi thực hiện chương trình 'Chạy gắn kết - Tết yêu thương', đóng góp 500 triệu đồng để san sẻ đến các em, hy vọng các em và gia đình sẽ có một mùa xuân ấm áp hơn", ông Tú nói.

Đại diện quỹ Hy vọng, CBNV FPT, Vietlott, Uniqlo và Tỉnh đoàn Bình Dương thăm hỏi một gia đình tại khu trọ. Ảnh: Quỳnh Trần

Trước đó từ ngày 14 đến 15/1, chương trình Tết Hy vọng đã trao gần 1.100 phần quà cho các em mồ côi ở quận 8, Tân Phú, Bình Tân, huyện Bình Chánh, TP Thủ Đức (TP HCM).

Đây là lần thứ 5 quỹ Hy vọng tổ chức chương trình trao quà Tết. Kể từ 2018, mỗi năm quỹ đã trao hơn 1.000 phần quà Tết đến nhiều hoàn cảnh khó khăn trong cả nước như trẻ em cơ nhỡ, người khuyết tật, người già neo đơn, người không quốc tịch, hộ nghèo, người dân vùng lũ...

