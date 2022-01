Tặng quà phim 'No Time To Die'

VnExpress tặng độc giả các phần quà từ nhà sản xuất "No Time To Die" - phần 25 của thương hiệu phim điệp viên James Bond.

Các phần quà phim "No Time To Die". Ảnh: Đạt Phan

No Time to Die, khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 30/12/2021, là tập phim cuối Daniel Craig vào vai điệp viên James Bond. Tác phẩm gặp nhiều khó khăn trong khâu phát hành vì dịch, phải hoãn chiếu nhiều lần. Năm 2018, dự án phải đổi đạo diễn và biên kịch vì bất đồng trong khâu sáng tạo. Cary Joji Fukunaga sau đó được chọn vào ghế đạo diễn. Nhóm cây viết Neal Purvis và Robert Wade - từng viết kịch bản phim The World Is Not Enough - cùng Phoebe Waller-Bridge (Killing Eve) biên kịch.

Nội dung nối tiếp câu chuyện của Spectre (2015). Điệp viên 007 (Craig đóng) đi ở ẩn 5 năm nhưng phải tái xuất khi đặc vụ CIA Felix Leiter (Jeffrey Wright) nhờ giải cứu một nhà khoa học bị bắt cóc. Làm nhiệm vụ, anh gặp lại tình cũ Madeleine, đồng thời phát hiện nhiều điều liên quan đến Heracles - dự án nghiên cứu vũ khí hủy diệt dựa trên DNA của con người. Tác phẩm đạt doanh thu tốt ở ba thị trường lớn Trung Quốc, Mỹ và châu Âu, vào top 10 phim ăn khách nhất năm 2021.

