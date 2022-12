Tăng cường miễn dịch giúp nâng cao sức khỏe cho phụ nữ

Ăn uống đa dạng thực phẩm, bổ sung các dưỡng chất giúp phụ nữ tăng cường hệ miễn dịch, khỏe đẹp hơn và phòng tránh bệnh.

Chăm sóc sức khỏe bản thân là điều cần thiết để đạt được trạng thái cân bằng, phòng tránh bệnh tật. Sau đại dịch Covid-19, nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe, tăng cường hệ miễn dịch phòng chống bệnh còn được nhiều người quan tâm hơn. Đối với phụ nữ, có nhiều sự thay đổi về nội tiết tố, sinh nở... nên việc duy trì hệ miễn dịch khỏe mạnh qua chế độ ăn uống, tập luyện... lại càng quan trọng.

Hệ miễn dịch khỏe mạnh giúp cơ thể phòng bệnh

Khi hệ miễn dịch ở trạng thái tốt, cơ thể có thể nhận diện được các tác nhân gây bệnh, sản sinh ra các kháng thể tiêu diệt mầm bệnh và giúp cơ thể phục hồi. Trải qua quá trình sinh sản, dành nhiều thời gian để chăm sóc gia đình, con cái nên quá trình lão hóa ở phụ nữ có thể diễn ra nhanh hơn so với nam giới. Hệ miễn dịch của phụ nữ cũng dễ suy giảm, ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe tổng thể và sắc vóc. Với hệ miễn dịch suy yếu, cơ thể có nguy cơ mắc bệnh nhiều hơn và khả năng phục hồi kém hơn.

Sau 25 tuổi, cơ thể nữ giới có thể xuất hiện những dấu hiệu lão hóa như tóc mỏng hơn, nội tiết tố thay đổi, làn da dễ bị viêm nhiễm và khó phục hồi như trước nếu không được chăm sóc kỹ. Với những trường hợp đã trải qua sinh nở, cơ thể dễ mệt mỏi và căng thẳng, cũng ảnh hưởng đến hệ miễn dịch. Nếu cơ thể xuất hiện một số phản ứng như ngứa, chảy nước mắt, không dung nạp và dị ứng thực phẩm, hay kích ứng và ngứa da... có thể hệ miễn dịch của chị em đang có vấn đề.

Nhằm cải thiện tình trạng này, mỗi người nên ăn uống điều độ, có lối sống lành mạnh để duy trì trạng thái tối ưu cho sức khỏe, tinh thần. Hơn nữa, tăng cường sức khỏe cho hệ miễn dịch nên được chú trọng để đạt được hiệu quả, nâng cao khả năng phòng bệnh.

Ăn đa dạng thực phẩm giúp tăng cường miễn dịch. Ảnh: Freepik

Việc chăm sóc sức khỏe hệ miễn dịch của bản thân không chỉ giúp phái đẹp nuôi dưỡng cơ thể và giữ gìn nhan sắc mà còn yêu thương và tôn trọng chính cơ thể mình. Đó cũng là cách phụ nữ hiện đại có thể xây dựng nền tảng sức khỏe để tạo ra lối sống lành mạnh, chủ động với các cơ hội làm việc, tự tin theo đuổi ước mơ.

Hội thảo nâng cao kiến thức chăm sóc sức khỏe phụ nữ

Xuất phát từ tinh thần giúp phụ nữ chủ động nâng cao sức khỏe, vào khoảng giữa tháng 11, Công ty TNHH MTV New Image Việt Nam đã tham gia chương trình hội thảo truyền thông "Nâng cao kiến thức chăm sóc sức khỏe phụ nữ" do Bộ Y tế phối hợp với Thị đoàn, Hội LHPN thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An tổ chức. Hội thảo có sự góp mặt của đại diện Bộ Y tế, các thành viên trong ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ, Thị đoàn Cửa Lò và 300 hội viên, đoàn viên trên địa bàn thị xã.

Không chỉ tham gia với tư cách là đơn vị đồng hành cùng chương trình, đại diện của New Image Việt Nam còn mang tới hội thảo chuyên đề "Dinh dưỡng và phụ nữ". Đại diện New Image Việt Nam chia sẻ tầm quan trọng của dinh dưỡng đối với sự phát triển và đời sống của phụ nữ qua các giai đoạn, lựa chọn nguồn thực phẩm bổ sung kháng thể, góp phần tăng cường sức đề kháng.

Theo vị đại diện này, để duy trì hệ miễn dịch trong trạng thái tốt, giúp cơ thể chống lại bệnh tật, chăm sóc vóc dáng, nữ giới nên xây dựng chế độ ăn uống cân bằng, khoa học và tập thể dục thường xuyên, nghỉ ngơi hợp lý. Chị em cũng cần hạn chế những yếu tố có thể gây hại như rượu bia, thuốc lá; thăm khám tổng quát định kỳ để theo dõi sức khỏe và tiêm phòng vaccine đầy đủ theo lịch khuyến cáo.

Thạc sĩ Hoàng Sách Đình - Giám đốc dinh dưỡng và đào tạo dinh dưỡng - Công ty TNHH MTV New Image Việt Nam chia sẻ về lợi ích khi tăng cường miễn dịch vào khoảng giữa tháng 11.

Sự kiện này còn diễn ra vào dịp kỷ niệm gần 10 năm New Image có mặt tại Việt Nam với chủ đề xuyên suốt "Gắn kết giá trị để phát triển bền vững và phụng sự xã hội".

Ngọc An