Tăng cường an toàn bay sau tai nạn máy bay Jeju Air

Các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra kỹ thuật bảo dưỡng máy bay, phòng ngừa nguy cơ uy hiếp an toàn với máy bay, Cục trưởng Hàng không Việt Nam yêu cầu.

Chỉ đạo của Cục trưởng Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng đưa ra sau vụ tai nạn máy bay B737-800 của Jeju Air ngày 29/12 làm 179 người chết và vụ máy bay E190 của Azerbaijan Airlines rơi ngày 25/12 làm 38 người thiệt mạng.

Trong bối cảnh Tết Nguyên đán, mật độ hoạt động hàng không tăng cao, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các đơn vị khai thác máy bay, bảo dưỡng tàu bay tuân thủ các quy định, quy trình khai thác bay, đặc biệt trong điều kiện thời tiết bất lợi nhằm đảm bảo an toàn cho chuyến bay. Đội ngũ nhân viên kỹ thuật cần tuân thủ quy trình và tài liệu hướng dẫn về bảo dưỡng máy bay, kiểm tra kỹ thuật trước khi đưa tàu bay vào khai thác.

Các hãng hàng không cần lập đường bay tránh hoàn toàn khu vực không phận có rủi ro về xung đột vũ trang, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để điều chỉnh hoặc thay đổi lịch bay cho phù hợp nhằm giảm thiểu rủi ro thời tiết bất lợi.

Máy bay đỗ tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Quỳnh Trần

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam được giao đôn đốc kiểm soát viên không lưu tuân thủ quy định, quy trình điều hành bay; cập nhật thông tin khí tượng để chủ động điều hành phù hợp và kịp thời cung cấp thông tin cho người lái; phát hiện các tình huống tiềm ẩn uy hiếp an toàn bay để khuyến cáo, trợ giúp tổ lái.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam và sân bay Vân Đồn được yêu cầu giám sát thông tin tình trạng đường cất hạ cánh có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu bay cho cơ sở không lưu và kiểm tra quy định về an toàn khai thác cảng đối với hoạt động thi công cải tạo, sửa chữa, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ.

Các sân bay cũng được giao xua đuổi chim hoạt động tại khu vực sân bay, không để động vật nuôi xâm nhập khu bay. Các cảng vụ được giao phối hợp với chính quyền địa phương phát hiện hành vi chiếu tia laser, sử dụng trái phép flycam, drone, thả diều, ảnh hưởng đến an toàn bay; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định về an toàn hàng không.

Giữa tháng 5/2024, Đoàn Thanh sát an toàn hàng không toàn cầu của Tổ chức Hàng không dân dụng thế giới (ICAO) đã đánh giá năng lực đảm bảo an toàn của hàng không Việt Nam và giám sát thực tế tại các sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất. Kết quả sơ bộ, đoàn đánh giá chỉ số thực hiện hiệu quả (EI) của hàng không Việt Nam đạt 77%, tăng 11% so với năm 2016. Trong đó lĩnh vực khai thác cảng hàng không, sân bay đạt 83%, tăng 28% so với năm 2016.

Việt Nam nằm trong nhóm quốc gia có chỉ số thực hiện hiệu quả (EI) cao hơn mức trung bình của khu vực châu Á - Thái Bình Dương (65%) và mức trung bình của thế giới (68%).

Đoàn Loan