Tăng 4,6 nghìn tỷ đồng để xây 100 trường nội trú vùng biên

Tổng vốn đầu tư để xây 100 trường phổ thông vùng biên là 24,3 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 4,6 nghìn tỷ so với dự toán.

Theo ông Trần Thanh Đạm, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, cho biết như trên tại hội nghị về xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, cuối tuần trước. Lý do là để bảo đảm tiến độ xây dựng trường trong bối cảnh biến động vật giá, kinh phí đầu tư tăng so với dự kiến.

100 trường phổ thông nội trú đã được khởi công ở 18 địa phương. Các tỉnh, thành đều cam kết hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm học 2026-2027. Một số nơi phấn đấu hoàn thành sớm hơn.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Phạm Ngọc Thưởng đề nghị các tỉnh, thành khẩn trương rà soát, đánh giá tiến độ từng dự án, chủ động phương án bù tiến độ, huy động tối đa nguồn lực tại chỗ để hoàn thành đúng kế hoạch. Những nơi cam kết xây dựng xong trước 30/8 cần gắn với lộ trình và giải pháp cụ thể, khả thi trong bối cảnh thời gian gấp và điều kiện thi công khó khăn.

Cùng đó, địa phương cần chuẩn bị đội ngũ giáo viên, nhân viên và phương án tuyển sinh, sắp xếp học sinh để sử dụng hiệu quả các công trình ngay khi đưa vào hoạt động.

Trường nội trú 220 tỷ đồng ở biên giới Việt - Lào

Hồi tháng 7 năm ngoái, Bộ Chính trị chủ trương xây dựng 248 trường tại các xã biên giới, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao dân trí, tạo nguồn cán bộ dân tộc và củng cố quốc phòng, an ninh. Trong đó, giai đoạn đầu triển khai với 100 trường, làm mô hình mẫu để nhân rộng trong 2-3 năm tiếp theo.

Các trường được đầu tư phải đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật và diện tích. Mỗi công trình có rộng từ 5 đến 10 ha, quy mô khoảng 30 lớp, tương đương 1.000 học sinh, bảo đảm kết nối đầy đủ hạ tầng điện, nước sạch, thoát nước, giao thông và viễn thông.

Tại các xã biên giới có địa hình chia cắt, dân cư thưa thớt hoặc thiếu mặt bằng, diện tích trường có thể nhỏ hơn và quy mô học sinh dưới 1.000 em. Ngược lại, những khu vực dân cư tập trung, mật độ cao, quy mô có thể vượt 30 lớp, với trên 1.000 học sinh.

Trường phổ thông nội trú liên cấp Si Pa Phìn, Điện Biên, khánh thành ngày 31/1. Ảnh: Xuân Tư

Lệ Nguyễn