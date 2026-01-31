Trường nội trú 220 tỷ đồng ở biên giới Việt - Lào

Điểm nhấn kiến trúc của trường Si Pa Phìn là thiết kế lấy cảm hứng từ nếp nhà sàn truyền thống, đậm chất bản địa, thể hiện mong muốn đem tới môi trường học tập hiện đại nhưng không làm mất bản sắc văn hóa địa phương.
Khuôn viên trường tạo hình cờ Đảng, cờ Tổ quốc từ hàng trăm cây cảnh.
Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh được đặt trang trọng trong khuôn viên trường.
Những ngày này, để chuẩn bị cho lễ khánh thành, cờ Tổ quốc được treo rợp hành lang.
Trường rộng gần 7 ha, có thể đáp ứng quy mô 1.100 học sinh, giáo viên.
Đây là một trong những dự án đặc biệt góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh dân tộc thiểu số, tạo nguồn cán bộ có chất lượng cho vùng biên giới, đồng thời bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc của tỉnh Điện Biên.
Khu nội trú có120 phòng ở cho học sinh và 15 phòng cho giáo viên, tháo gỡ khó khăn về đi lại của thầy và trò.
Không gian rèn luyện và sinh hoạt cho học sinh cũng được chú trọng với hệ thống phòng đa năng, nhà văn hóa, sân bóng, bể bơi, khu bếp ăn và khu vệ sinh.
Trường được xây dựng đúng mùa mưa, có giai đoạn mưa liên tục 45 ngày. Để đảm bảo tiến độ, đơn vị thi công huy động tới 600-800 cán bộ, kỹ sư, công nhân và người lao động tới công trường làm việc.
Trường Si Pa Phìn còn là công trình trọng điểm chào mừng thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIV. Đây là công trình đầu tiên trong 248 trường nội trú liên cấp ở biên giới được xây dựng theo chủ trương của Bộ Chính trị.
Xuân Tư - Thanh Hằng