Trường nội trú 220 tỷ đồng ở biên giới Việt - Lào

Khu học tập của trường gồm 31 phòng học tiêu chuẩn, 14 phòng bộ môn cùng hệ thống phòng thiết bị, tư vấn học đường và thư viện. Bàn học được thiết kế hình tam giác, giúp học sinh dễ dàng ghép bàn cho các hoạt động nhóm.

Phòng Tin học bố trí hàng chục máy tính mới, có kết nối mạng. Ngoài môn Tin, học sinh có thể dùng máy tính cho các hoạt động về công nghệ, kỹ thuật, STEM.