Tan hoang sau lốc xoáy

Ninh BìnhAnh Nguyễn Minh Đức đang ngủ bỗng nghe tiếng "rầm" đập vào cửa, một cơn gió nhấc bổng anh và chiếc đệm khỏi giường, ném bay năm mét ra cầu thang, rạng sáng 29/9.

Cả thôn Phú Bình, xã Quỹ Nhất lúc đó mất điện, trời tối om. Lần mò bật đèn pin, Đức chạy xuống nhà dưới thì thấy tường đã sập, mái cũng không còn. Ông nội bị vùi lấp trong đống gạch vụn, chỉ còn ló cái đầu ra ngoài. Bà nội Đức đang rên rỉ vì bức tường đổ, đè lên đôi chân.

Chàng trai 29 tuổi kêu cứu rồi cùng gia đình bới gạch, kéo hai ông bà ra ngoài. Đưa được hai người già ra đến cổng lại mắc kẹt, không thể mở vì khung sắt đã bị gió vặn xoắn. Gần một giờ sau, khi người thân từ nơi khác chạy đến, bên trong và bên ngoài hợp sức mới phá được cổng, đưa được ông bà đi cấp cứu. "May mắn là khi ấy ông bà đều đang ngồi, nên ông chỉ gãy tay, bà gãy chân, còn giữ được tính mạng", Đức nói.

Sau khi ông bà đi, Đức mới có thời gian nhìn quanh nhà mình. Mái tôn tầng hai bị cuốn bay đâu mất, bồn nước hai mét khối rơi xuống đè hỏng ôtô. Thậm chí cánh cửa gỗ lim lớn và nặng cũng bị gió cuốn bay mất. Căn nhà của ông bà tan hoang, không còn thứ gì nguyên vẹn.

Cơn lốc xoáy sáng 29/9 quét qua thôn Phú Bình đã cướp sinh mạng của hai người thân trong gia đình bà Hoàng Thị Hường.

"Khoảng 4h45, cả ngôi nhà rung bần bật. Tôi chạy vào buồng thì mái tôn bị gió giật phăng, như thể ai đó đang nhấc bổng mọi thứ hết lên trời", bà Hường, 58 tuổi, kể.

Vợ chồng bà co ro trong góc, run lên từng hồi khi mảnh tôn, thanh gỗ rơi lộp bộp qua đầu. Chừng năm phút sau, khi gió đã lắng, ông bà nhìn nhau hoảng hốt, nhớ ra vợ chồng chú thím già cả nhất xóm đang ở kế bên.

Trước mắt họ, ngôi nhà cấp bốn khá kiên cố của hai cụ giờ chỉ còn ngổn ngang gạch ngói. Ba bức tường bị gió quật đổ, đè lên chiếc giường hai cụ nằm. Bên ngoài, cây cối trơ gốc rễ, như vừa trải qua một trận bom. "Chúng tôi gọi mãi, không thấy tiếng đáp. Chỉ còn biết lao vào bới từng viên gạch, khênh từng mảng tường tìm người", bà Hường kể.

Tiếng hô hoán vang lên khắp xóm. Nhiều người chạy đến phụ. Sau hơn 15 phút, cụ bà được kéo ra ngoài, hơi thở thoi thóp rồi lịm dần. Cụ ông được tìm thấy sau đó, vẫn tỉnh và kêu đau. Gia đình lập tức đưa đi bệnh viện, nhưng cụ cũng qua đời trong sáng hôm ấy.

Con dâu thứ hai của vợ chồng nạn nhân cho biết hai cụ có bốn con, sống quây quần bên cạnh. Vài tháng nay cụ bà ốm, các con cắt cử nhau săn sóc, trông coi ngày đêm. Đêm xảy ra tai nạn, chồng chị là người ngủ cùng ông bà. "Anh ấy bị thương vùng bụng nhưng đến giờ chưa đi khám, vì còn lo hậu sự cho bố mẹ", chị nghẹn ngào.

Ông Thủ, 82 tuổi, thôn Quần Phương 1 nhặt chiếc nồi duy nhất còn sót lại, sau cơn lốc ngày 29/9. Ảnh: Thúy Quỳnh

Chiều tối 30/9, tại thôn Quần Phương 1 (cách thôn Phú Bình gần một km), ông Nguyễn Văn Thủ, 82 tuổi, cùng ba thợ vẫn đang cắt sắt, dựng khung để sáng mai kịp lợp lại mái tôn cho ngôi nhà bị lốc xoáy.

"Phải làm nhanh để đón vợ tôi về", ông chia sẻ. Vợ ông mắc ung thư trực tràng và cổ tử cung nhiều năm, nay bệnh viện trả về, chờ những ngày cuối.

Ông Thủ kể may là rạng sáng 29 vợ không ở nhà, bởi sức công phá của cơn cuồng phong quá dữ. "Đang ngủ thì nghe tiếng rít như có người kéo cửa", ông kể. "Gió giật mạnh đến nỗi thanh sắt chốt cửa to bằng hai ngón tay cũng bị bẻ gãy".

Ba gian nhà cấp bốn sập hoàn toàn. Ông chạy sang nhà con trai cách 20 m, kiên cố hơn để trú ẩn. "Khi chạy chỉ mang theo được chiếc TV là tài sản quý nhất", ông nói.

Phía trước nhà ông Thủ, căn nhà 80 m2 của anh Ngô Văn Thư, 34 tuổi, chỉ còn trơ nền gạch. Anh kể, khi lốc ập đến, vợ chồng mỗi người ôm một đứa con lao ra khỏi nhà. Trong tích tắc, mái tôn bay mất, kính vỡ tung tóe, trời tối đen và gió rít từng hồi như trong một bộ phim thảm họa.

Vợ anh bị mảnh kính cắt đứt gân tay, phải đi cấp cứu. Hai con vẫn hoảng loạn, đang phải gửi tạm nhà người thân. "Toàn bộ mái tôn, cọc sắt trong nhà, bếp gas, bình năng lượng mặt trời, cửa xếp đều biến mất", anh Thư nói.

Gia đình anh kinh doanh nhôm kính trên diện tích 150 m2. Nhưng giờ một nửa đã bị thổi bay, nửa còn lại bị hư hỏng, tường đổ sập, kính vỡ chất cao như núi.

Trong ngày 29, lực lượng chức năng và bà con gồm khoảng 40 người đã gắng sức di dời hàng hóa cho gia đình. Hôm nay có thêm 15 người nữa tiếp tục làm cả ngày. Anh Thư dự tính phải mất nhiều ngày mới có thể dọn hết, trước khi nghĩ đến chuyện dựng lại mái ấm. Gia đình thuộc diện thiệt hại nhất trong thôn, ước tính khoảng 700 triệu đồng.

Báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Ninh Bình cho biết từ 3h đến 5h sáng 29/9, lốc xoáy đã càn quét nhiều xã gồm Quỹ Nhất, Hải Anh, Hải Thịnh, Hồng Phong, Gia Hưng và Chất Bình, làm 9 người chết, 18 người bị thương. Toàn tỉnh có 11 nhà cấp 4 đổ sập, 126 nhà tốc mái, 5 trường học và một trạm y tế bị ảnh hưởng, cùng nhiều đình, chợ bị tốc mái.

Bà Vũ Thị Cam, trưởng thôn Quần Phương 1, cho biết trong tổng số 307 hộ dân, có 22 hộ bị thiệt hại nặng sau trận lốc rạng sáng 30/9. "Đây mới chỉ là thống kê nhà chính, chưa tính bếp, công trình phụ", bà nói.

Ngoài Ninh Bình, nhiều địa phương khác cũng ghi nhận xảy ra lốc xoáy như Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, làm 11 người chết, hơn 30 người bị thương.

Tiến sĩ Trương Bá Kiên, Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng Khí hậu, cho biết hoàn lưu bão Bualoi mở rộng hơn 250 km, bao trùm đồng bằng Bắc Bộ. Các dải mây xoắn ở rìa bão vừa gây mưa lớn vừa tạo điều kiện hình thành lốc xoáy. Thời điểm này trùng với khối không khí lạnh khô từ phương Bắc tràn xuống, trong khi hoàn lưu bão Ragasa (số 9) chưa tan hết, khiến khí quyển thêm bất ổn.

Bà Nguyễn Thị Gái, 76 tuổi, thôn Quần Phương 2, xã Quỹ Nhất ngồi trước cửa ngôi nhà tan hoang, chiều 30/9. Ảnh: Phan Dương

Sẩm tối 30/9, đứng trên con kênh lộng gió, bà Hường nhìn ngôi nhà gắn bó hàng chục năm nay chỉ còn đống gạch vụn, nhưng chưa kịp nghĩ đến chuyện dựng lại vì cả gia đình còn lo tang sự. Hai đêm nay, gia đình bà người phải chui tạm vào gian bếp chưa bị tốc mái, người đi ngủ nhờ hàng xóm.

Cách đó không xa, ông Thủ vẫn loay hoay dọn dẹp, dù mấy người hàng xóm đã gọi đến giờ cơm. Không có lương hưu, con cái xa nhà, ông phải vay mượn để lợp lại mái tôn gian nhà chính. Hai gian nhà còn lại, ông bảo sẽ để tạm đó, sau có sức sẽ tự dọn và phủ bạt che mưa nắng.

"Giờ chỉ mong nhà có mái, có giường để bà nhà tôi về còn có chỗ nằm tươm tất", ông nói.

Quỳnh Dương