Tân binh Mỹ kể giây phút thao trường Ukraine trúng tên lửa Iskander

Tân binh Mỹ nói rằng nhiều người nước ngoài đã chết trong đòn tập kích thao trường Ukraine hồi tháng 7, khẳng định không có báo động khi tên lửa bay đến.

Truyền thông Mỹ ngày 12/8 dẫn lời các quân nhân và tình nguyện viên am hiểu tình hình cho biết Nga hôm 21/7 phóng tên lửa đạn đạo Iskander-M trúng nhà ăn tại thao trường gần thành phố Kropyvnytsky ở tỉnh Kirovograd, miền trung Ukraine, trong lúc các tình nguyện viên đến từ Mỹ, Colombia, Đan Mạch và một số nước khác đang tụ tập ăn trưa.

"Đòn đánh đã gây ra vụ nổ lớn nhất mà tôi từng thấy. Mảnh vỡ bay tứ tung, cây cối xung quanh rung chuyển", một tân binh giấu tên đến từ bang Florida của Mỹ nhớ lại. Sau khi vụ nổ xảy ra, người chết và bị thương nặng nằm la liệt trên khoảnh đất gần nhà ăn. Tân binh Mỹ nói rằng ít nhất 15 người đã thiệt mạng và hơn 100 người bị thương trong vụ tấn công.

Khoảnh khắc tên lửa Iskander tập kích thao trường Ukraine Tên lửa Iskander-M tập kích thao trường Ukraine tại tỉnh Chernihiv trong video công bố hôm 30/7. Video: BQP Nga

Cuộc tập kích còn làm bùng phát hỏa hoạn tại kho đạn, gây ra nhiều vụ nổ thứ cấp và khiến mảnh văng bay khắp nơi, trong lúc người sống sót cố gắng cứu chữa các nạn nhân. Tân binh Mỹ đã băng bó vết thương cho một số đồng đội, khiêng họ lên xe cứu thương, xe tải và ôtô để chở đến bệnh viện.

Anh cho biết còi báo động tại căn cứ đã không được kích hoạt trước khi tên lửa bay đến, đồng thời bày tỏ thất vọng vì không tìm thấy dụng cụ sơ cứu xung quanh phòng ăn.

Hai binh sĩ nước ngoài khác tiết lộ rằng nhiều người đã than phiền về tình trạng an ninh lỏng lẻo tại căn cứ từ trước. Họ cũng cho rằng tụ tập đông người để ăn chung là điều rất nguy hiểm.

Volodymyr Kaminsky, phát ngôn viên Quân đoàn Quốc tế trực thuộc Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR), xác nhận đơn vị này đã trúng đòn tập kích của Nga, song từ chối tiết lộ thông tin về thiệt hại trong lúc sự việc đang được điều tra.

Vị trí thành phố Kropyvnytsky. Đồ họa:RYV

Lục quân Ukraine xác nhận có binh sĩ thiệt mạng và bị thương, nhưng không nêu cụ thể.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin. Truyền thông Nga hôm 21/7 dẫn lời các phóng viên chiến trường cho biết lực lượng nước này đã phóng tên lửa Iskander-M nhằm vào một thao trường của Ukraine ở tỉnh Kirovograd, gây ra "thiệt hại lớn về nhân mạng".

Chính quyền của Tổng thống Ukraine Zelensky hồi tháng 2/2022 thành lập Quân đoàn Quốc tế để thu hút các tình nguyện viên nước ngoài tới tham chiến. Sau quá trình tái cấu trúc lực lượng, công dân nước ngoài có thể phục vụ trong các đơn vị chính quy của lục quân Ukraine hoặc gia nhập hai Quân đoàn Quốc tế riêng biệt, một thuộc lục quân và một do GUR quản lý.

Nga gọi những người này là "lính đánh thuê nước ngoài", cho biết chính quyền Ukraine đã tuyển mộ các tay súng từ 63 quốc gia, trong đó có những người chưa từng trải qua thực chiến. Phần lớn thành viên Quân đoàn Quốc tế đến từ châu Âu và châu Mỹ, cùng số ít từ châu Á, châu Phi và Australia.

Quân đội Nga đã tiến hành hàng loạt vụ tập kích nhằm vào các cơ sở huấn luyện của quân đội Ukraine trong những tháng vừa qua.

Xe phóng tên lửa đạn đạo Iskander-M của Nga tại triển lãm quốc phòng năm 2017. Ảnh: RIA Novosti

Một trong những sự việc gây thương vong nghiêm trọng nhất xảy ra đầu tháng 3, khi quân đội Nga phóng tên lửa đạn đạo Iskander-M vào thao trường Novomoskovsky ở tỉnh Dnipropetrovsk, nơi huấn luyện binh sĩ của Lữ đoàn Cơ giới số 157 Ukraine. Moskva tuyên bố đòn tập kích đã khiến 150 quân nhân thiệt mạng, trong đó có khoảng 30 chuyên gia nước ngoài.

Tướng Syrsky gọi đây là thảm kịch, cho biết đòn tấn công đã "làm một số người thiệt mạng và bị thương" nhưng không nêu con số cụ thể. Igor Mosiychuk, cựu nghị sĩ quốc hội Ukraine, nói rằng vụ tập kích đã đánh trúng Tiểu đoàn dự bị số 168, khiến 32 người thiệt mạng và 153 người bị thương, làm hư hỏng hai phương tiện của Lữ đoàn Cơ giới số 93.

Phạm Giang (Theo RBC Ukraine, Lenta)