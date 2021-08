Tám trường công an xét tuyển thí sinh đạt từ 17,75 điểm

Mức điểm này là tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển, điểm ưu tiên khu vực, đối tượng. Cùng với đạt tổng điểm 3 môn từ 17,75 trở lên, thí sinh phải có điểm từng môn trong tổ hợp xét tuyển từ 6 trở lên.

Đối với thí sinh gửi đào tạo đại học ngành Y, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) là 22, bằng với mức sàn quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với khối ngành sức khỏe. Thí sinh đồng thời có thêm điều kiện là mỗi môn thuộc tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 5 điểm trở lên.

Hiện, Học viện Cảnh sát nhân dân đã thông báo điểm sàn năm nay đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT là 17,75, trong đó mỗi môn phải đạt từ 5 trở lên. Bốn tổ hợp dùng để xét tuyển là A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh), C03 (Văn, Toán, Sử) và D01 (Toán, Văn, Anh).

Đại học Phòng cháy chữa cháy cũng đã đưa ra mức sàn đối với hệ chính quy trong ngành công an là 17,75 với tổ hợp xét tuyển A00, mỗi môn phải đạt trên 5 điểm. Với hệ chính quy ngoài ngành công an, ngưỡng nhận hồ sơ là 13 điểm.

Năm học 2021-2022, tám trường khối công an tuyển khoảng 2.100 chỉ tiêu. Danh sách trường gồm: Học viện Cảnh sát nhân dân, An ninh nhân dân, Chính trị Công an nhân dân, Đại học An ninh nhân dân, Cảnh sát nhân dân, Phòng cháy chữa cháy, Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân và Học viện Quốc tế. Trong đó, Học viện Quốc tế mới được tuyển sinh.