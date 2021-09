Tám trường Công an lấy điểm chuẩn cao nhất 30,34

Tối 15/9, Cục Đào tạo, Bộ Công an công bố điểm trúng tuyển vào 8 trường thuộc khối công an, trong đó mức cao nhất là 30,34.

Điểm chuẩn áp dụng với phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT theo các tổ hợp A01, C00, C03 và D01 kết hợp với kết quả học tập THPT.

Theo đó, điểm xét tuyển là tổng điểm thi 3 môn thuộc tổ hợp và điểm trung bình cộng kết quả học tập 3 năm THPT được quy về thang 30, làm tròn đến hai chữ số thập phân, rồi cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, điểm thưởng theo quy định của Bộ Công an.

Như vậy, với mức 30,34, thí sinh phải có điểm ưu tiên, điểm thưởng mới có thể trúng tuyển. Mức điểm này được áp dụng với thí sinh nữ phía Bắc xét tuyển bằng tổ hợp C00 vào nhóm ngành Xây dựng lực lượng công an nhân dân của Học viện Chính trị Công an nhân dân.

Thấp hơn một chút, điểm trúng tuyển áp dụng với thí sinh nữ ở địa bàn 1 xét tuyển bằng tổ hợp A01 vào ngành Nghiệp vụ An ninh của Học viện An ninh nhân dân là 29,99. Điểm chuẩn trên 29 cũng xuất hiện ở nhiều trường như Học viện Cảnh sát nhân dân, Chính trị Công an nhân dân, Đại học An ninh nhân dân.

Điểm chuẩn thấp nhất là 20,25, dành cho thí sinh nam địa bàn 8 xét tuyển bằng tổ hợp C03 vào ngành Nghiệp vụ An ninh của Học viện An ninh nhân dân.

Danh mục địa bàn xét tuyển:

Năm học 2021-2022, tám trường khối công an tuyển gần 2.100 học viên, giảm khoảng 800 so với năm ngoái dù thêm một trường được tuyển sinh đại học chính quy. Ngoài xét tuyển kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm học bạ, khối trường công an còn xét tuyển thẳng và xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế với kết quả học tập THPT ở một số ngành.

Dương Tâm