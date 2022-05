Tâm trạng bất an của cộng đồng chạy bộ kiếm tiền

Giá token trong ứng dụng StepN giảm mạnh, tin xấu liên tục xuất hiện khiến nhiều người bất an khi thấy thời gian thu hồi vốn ngày một dài thêm.

Sau gần một tháng tìm hiểu kỹ, đến giữa tháng 4, Ngọc Thảo mới quyết định bỏ ra hơn 2.000 USD để mua giày NFT và tham gia trào lưu "chạy bộ kiếm tiền" . "Lúc tôi vào thị trường, giá token GMT trong ứng dụng StepN là 3,5 USD. Chỉ một tuần sau, token này giảm xuống 2,5 USD và hiện còn 1,18 USD", Thảo nói. "Tôi ước tính chỉ cần 6-8 tuần là bắt đầu có lãi, nhưng hiện vẫn chưa thu được một nửa số tiền bỏ ra".

Giá token của dự án liên tục xuống thấp, không ít người tham gia StepN lo ngại họ có thể mất trắng nếu dự án sụp đổ. "Tôi đang rất bối rối, không biết nên bán hay giữ token dù đã tham khảo nhiều người có kinh nghiệm. Không ai đưa ra được lời khuyên chính xác vì chính họ cũng đang đứng ngồi không yên khi giá giày lao dốc", Thảo nói.

Giá token GMT của StepN liên tục giảm mạnh khiến người chơi hoang mang. Ảnh: Khương Nha

Thanh Bình, quản trị viên một nhóm chuyên về chạy bộ kiếm tiền với 50.000 thành viên, cho biết hai tuần gần đây, số người rao bán giày trên nhóm tăng vọt với giá chỉ bằng một nửa so với đợt cao điểm cuối tháng 4, nhưng không mấy người mua. Theo ông, tâm lý hoang mang đang bao trùm khắp nơi, nhiều người liên tục lên diễn đàn hỏi nên làm gì, một số thậm chí quay ra tố dự án lừa đảo, "lùa gà".

Trên Telegram, quản trị viên nhóm StepN Việt Nam với gần 30 nghìn thành viên thậm chí phải thông báo tạm đóng chat, chờ tâm lý người chơi ổn định lại khi thấy tràn ngập các thảo luận tiêu cực về dự án.

"Không phủ nhận StepN đang rơi vào vòng luẩn quẩn, đội ngũ vận hành không đưa ra được phương án cụ thể nên càng gây hoang mang. Tính đến cuối tháng 5, giá token GST của StepN trên mạng Solana đã chia đôi từ 2,7 USD xuống 1,2 USD, còn trên mạng Binance Smart Chain thậm chí chia hơn tám lần. Số lượng giày mới được đúc ra ngày một nhiều, trong khi người chơi ít khiến mô hình bị lạm phát. Những người mới vào thị trường cách đây vài tuần vẫn chưa nhìn thấy ngày hòa vốn", ông Bình nói.

Hoàng Anh, một dân chơi StepN đời đầu, cho biết sau một tháng chạy và nhanh chóng thu hồi được vốn, anh liền đầu tư vài chục nghìn USD để mua thêm hơn 10 đôi giày và thuê người chạy bộ.

"Lúc này rất khó bán một đôi giày với giá bằng 1/3 lúc mua vào. Tôi chủ quan, giữ lại gần như tất cả token được thưởng, chờ giá lên rồi chốt lời nhưng không ngờ thị trường thay đổi quá nhanh. Giờ bán ra chắc chắn lỗ, nhưng nếu chờ thì cũng không biết bao giờ giá lên lại. Kịch bản tồi tệ hơn là thị trường có thể bị sập", anh nói. Sau khi cân nhắc, anh đã bán ra một nửa GMT đang có và tiếp tục theo dõi diễn biến thị trường trong tâm lý hoang mang.

Ông Phan Tùng, giám đốc một công ty blockchain lớn tại TP HCM, nêu hai kịch bản với người chơi StepN. Trong trường hợp người dùng vẫn tin tưởng dự án và tiếp tục tham gia trào lưu chạy bộ kiếm tiền, giá token có thể tăng. Tuy nhiên, để làm được điều đó, đội ngũ vận hành cần có kế hoạch rõ ràng bởi hiện nay, nhiều người tham gia với mục đích "kiếm tiền" thay vì "chạy bộ". Số người mua giày để bán kiếm lời ngày một nhiều khiến lượng giày bị bán ra quá lớn, cung vượt quá cầu. Vì vậy, đội ngũ phát hành phải tìm ra phương án để cân bằng nền kinh tế, nếu không giá token sẽ tiếp tục đi xuống.

Kịch bản xấu hơn là giá GTS tiếp tục giảm khi cộng đồng mất niềm tin. "Một số cho rằng việc StepN sắp bị chặn ở Trung Quốc khiến người chơi nước này 'xả' giày. Tuy nhiên, số lượng người chơi StepN ở Trung Quốc không quá lớn để có thể gây ra cuộc khủng hoảng. Nguyên nhân lớn hơn có thể do những người chơi giai đoạn đầu đã kiếm được lời nên đồng loạt rút lui. Tâm lý cực đoan phủ kín thị trường như hiệu ứng domino khiến mọi thứ trở nên tồi tệ", ông Tùng nói.

Theo Hoàng Anh, rất khó đưa ra lời khuyên chính xác cho người chơi StepN lúc này, nhưng anh cho rằng đây không phải giai đoạn phù hợp để tham gia vì mọi thứ có thể thay đổi sau một đêm.

StepN là ứng dụng chạy bộ kiếm tiền (move to earn - M2E) do công ty Satoshi Lab phát triển và ra mắt cuối năm ngoái. Ứng dụng được xây dựng trên hệ sinh thái blockchain Solana, do hai doanh nhân gốc Trung Quốc là Jerry Huang và Yawn Rong sáng lập, hiện đặt trụ sở ở Australia. Để tham gia, người dùng cần mua một NFT giày ảo và bắt đầu chạy bộ ngoài đời thực. Số tiền kiếm được mỗi ngày tùy vào loại giày sở hữu và kỹ năng di chuyển.

Ngay sau khi niêm yết trên sàn Binance đầu tháng 4, dự án tạo nên cơn sốt mới ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên chỉ một tháng sau, giá token của dự án này bắt đầu giảm.

Cuối tuần qua, đại diện StepN thông báo sẽ chặn người dùng tại Trung Quốc từ 15/7 nhưng không nêu lý do cụ thể. Theo SCMP, nguyên nhân có thể xuất phát từ lệnh cấm tiền số ở nước này. Trong khi đó, trang Wu Blockchain cho rằng mô hình hoạt động của StepN có khá nhiều điểm tương đồng với mô hình đa cấp tên QuBu từng bị chính phủ Trung Quốc cấm.

Khương Nha