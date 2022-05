Game chạy bộ StepN chặn người dùng Trung Quốc

StepN, ứng dụng khởi xướng trào lưu chạy bộ kiếm tiền trên thế giới, thông báo chặn người dùng Trung Quốc từ giữa tháng 7.

Theo thông báo trên Twitter cuối tuần qua, StepN sẽ "bắt đầu kiểm tra và xóa sổ" người dùng ở quốc gia đông dân nhất thế giới, dựa trên định vị GPS và địa chỉ IP. Việc ngừng cung cấp bắt đầu từ 15/7 và đại diện ứng dụng khuyên người chơi "nên thu xếp" trước mốc thời gian trên.

Các loại giày NFT trong StepN. Ảnh: Handout

StepN không đưa ra lý do cụ thể cho động thái trên. Theo SCMP, nguyên nhân có thể do lệnh cấm tiền số ở nước này. Mới đây, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc tiếp tục cảnh báo rằng bất kỳ sàn tiền số nước ngoài nào cung cấp dịch vụ cho công dân Trung Quốc đều đang tham gia vào hoạt động tài chính bất hợp pháp.

StepN là ứng dụng chạy bộ kiếm tiền (move to earn - M2E) do công ty Satoshi Lab phát triển và ra mắt cuối năm ngoái. Ứng dụng được xây dựng trên hệ sinh thái blockchain Solana, do hai doanh nhân gốc Trung Quốc là Jerry Huang và Yawn Rong sáng lập, hiện đặt trụ sở ở Australia. Trong phần giới thiệu, đội ngũ phát triển cho biết người dùng sở hữu giày NFT có thể đi bộ kiếm thưởng bằng token, cũng như dùng chúng để mua bán và nâng cấp vật phẩm giày NFT.

Để tham gia StepN, người dùng cần mua một NFT giày ảo trong ứng dụng và bắt đầu chạy bộ ngoài đời thực. Số tiền kiếm được mỗi ngày tùy vào loại giày sở hữu và kỹ năng di chuyển. Để tăng lượng tiền thu về, người dùng có thể lên level, sửa giày hoặc dùng đá quý nâng cấp các thuộc tính. Trung bình, người chơi mới cần 1.000 USD giá trị quy đổi để có thể sắm giày và bắt đầu kiếm tiền.

Theo một chia sẻ của Rong vào tháng 4 với SCMP, công ty thu về 20 triệu USD trong quý đầu đầu năm, phần lớn từ phí giao dịch và hoạt động mua bán NFT trong game. Còn theo ước tính trên Dune Analytics, StepN hiện có hơn 580.000 người dùng.

Ngay sau thông báo chặn người dùng Trung Quốc, token quản trị của StepN là GMT đã giảm 38% từ 1,2 USD mỗi đồng còn 0,8 USD mỗi đồng, sau đó quay về mốc hơn 1 USD. Nếu so với mức đỉnh 3,8 USD cuối tháng 4, GMT đã sụt ba lần giá trị.

M2E là trào lưu mới thu hút sự quan tâm của cộng đồng blockchain sau play to earn (P2E - chơi game kiếm tiền) do kết hợp các yếu tố của GameFi, SocialFi và NFT. Nhiều dự án M2E đang mọc lên như nấm, thậm chí có các biến tướng để lôi kéo người dùng.

Nhiều người tham gia StepN kỳ vọng ứng dụng sẽ là một Axie Infinity mới của mô hình M2E. Ứng dụng không chỉ thúc đẩy việc chạy bộ mà còn sinh ra nhiều mô hình kinh doanh mới. Ví dụ, một số thậm chí chi tiền ra mua giày, sau đó thuê người chạy. Những người không đủ tiền đầu tư ban đầu cũng có thể tham gia ứng dụng bằng cách chạy thuê với thù lao vài chục USD mỗi ngày.

Trung Quốc bắt đầu mạnh tay với tiền số từ năm ngoái. Vào tháng 5/2021, ba hiệp hội tài chính được nhà nước hỗ trợ cùng cảnh báo về rủi ro từ các loại tiền điện tử "dễ bốc hơi". Trung Quốc sau đó thực hiện cuộc "đàn áp" không khoan nhượng đối với hoạt động khai thác và kinh doanh Bitcoin.

Cuối tháng 9/2021, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cảnh báo bất kỳ ai tại Trung Quốc liên quan các hoạt động tiền điện tử có thể bị điều tra. Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia (NDRC) cũng bổ sung hoạt động khai thác Bitcoin và các tiền số khác vào danh sách đen về các hoạt động công nghiệp cần bị loại bỏ ở nước này. Những biện pháp khắc nghiệt kể trên sau đó kích hoạt một loạt động thái tuân thủ của các công ty liên quan đến tiền điện tử.

Bảo Lâm