'Tâm lý nào khiến nhiều người vượt rào, coi thường tàu hỏa?'

Nhìn những người bất chấp mạng sống của mình lao về phía đường tàu, tôi nghĩ họ đã chán sống.

Loạt xe máy cố vượt barie đường tàu Video: Cục Cảnh sát giao thông

Với những người này dường như vài phút chờ tàu là điều không thể chấp nhận. Họ sốt ruột, họ nghĩ mình có thể vượt qua, họ tin rằng chỉ cần nhanh hơn một chút là sẽ an toàn. Nhưng chỉ một giây chậm phanh, một cú trượt bánh, một người phía trước khựng lại... là đủ đổi lấy cái giá bằng cả tính mạng.

Mới đây, ngày 25/2 một chiếc xe tải cỡ lớn bị tàu hỏa xé toạc, lái xe tử vong khi đi qua đường tàu lúc barie đang hạ xuống. Trước nữa đã có không ít vụ tai nạn thương tâm xảy ra như xe máy mắc kẹt giữa đường ray, người ngã khi cố vượt rào, cả gia đình tan nát chỉ vì một quyết định vội vàng. Những bài học mất mát đau xót như vẫn chưa đủ sức cảnh tỉnh. Vài phút chờ đợi có thực sự đáng để đánh đổi bằng cả tương lai.

Không ai vì dừng lại trước rào chắn mà mất đi cơ hội lớn trong đời. Nhưng chỉ một lần liều lĩnh sai lầm, hậu quả có thể là vĩnh viễn. Tôi thật sự không thể hiểu những người này đang nghĩ gì. Có lẽ sự nôn nóng, tâm lý người khác qua được thì mình cũng qua được là nguyên nhân của thảm kịch?

Tôi cố tìm lý do để lý giải, nhưng không thể hiểu được, vậy sâu xa đến từ đâu?

Độc giả Vũ Vũ