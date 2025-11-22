Tạm dừng xe chở khách lên cột cờ Lũng Cú

Tuyên QuangXe chở khách không được di chuyển lên cột cờ Lũng Cú, phường Hà Giang để đảm bảo tối đa trải nghiệm cho du khách tham dự lễ hội hoa tam giác mạch.

Ông Trần Đức Chung, Chủ tịch UBND xã Lũng Cú, cho biết sẽ tạm dừng mọi phương tiện giao thông vận chuyển hành khách lên cột cờ Lũng Cú từ 21/11 đến 2/12 để phục vụ việc tổ chức lễ hội hoa tam giác mạch lần thứ 11.

Du khách có thể sử dụng xe điện hoặc xe ôm tự quản của xã Lũng Cú.

Đoạn cấm xe từ điểm đầu vào của đường lên cột cờ, dài khoảng 600 - 700 m. Bên cạnh cũng có đường đi bộ để du khách tự túc nếu không có nhu cầu sử dụng xe điện, xe ôm.

Trong mùa cao điểm hoa tam giác mạch, xã Lũng Cú đón khoảng hơn 10.000 lượt khách mỗi tuần. Ông Chung cho biết dịp lễ hội, lượng khách còn đông hơn nên cần đảm bảo tránh ùn tắc ở khu vực cột cờ Lũng Cú, đem đến không gian trải nghiệm văn hóa, văn nghệ cho du khách.

Đoạn cấm phương tiện vận chuyển khách lên cột cờ từ 21/11 đến 2/12. Ảnh chụp màn hình

Ngoài ra, lượng lớn xe đổ lên cột cờ có thể gây nguy cơ mất an toàn do đường lên dốc, hẹp, bãi đỗ xe nhỏ, dễ va chạm. Chính quyền địa phương khuyến cáo khách gửi xe ở trạm biên phòng, sử dụng phương tiện trung chuyển để tham quan.

Lễ hội hoa tam giác mạch kéo dài từ 29/11 tới 8/12 với nhiều hoạt động như trưng bày hoa tam giác mạch, ảnh nghệ thuật, giao lưu văn nghệ giữa người dân và du khách cũng như thi trồng, tạo hình hoa tam giác mạch.

Hoa tam giác mạch được trồng trên diện tích 40 ha tại các khu vực quanh xã Đồng Văn, cụ thể ở các thôn Sà Phìn, Phố Cáo, Lũng Phìn, Sủng Là, Phó Bảng, Ma Lé, làng văn hóa Lũng Cẩm. Hoa cũng được trồng dọc Quốc lộ 4C nối Đồng Văn và Mèo Vạc, dọc tỉnh lộ 182B từ Đồng Văn đi Lũng Cú.

Các điểm trưng bày hoa gắn với biểu tượng địa danh gồm có ngã 3 Đồng Văn đi Lũng Cú, tượng đài Thanh niên Xung phong, cổng chào Đồng Văn, sân khấu đá phố cổ, trước cổng chợ phố cổ.

Cột cờ Lũng Cú. Ảnh: Giang Huy

Trong thời gian này, UBND xã Lũng Cú cũng thành lập các đội kiểm tra về giá dịch vụ du lịch tại các điểm nóng trên địa bàn như làng Lô Lô Chải, đặc biệt sau thông tin môi giới bán phòng nghỉ cao gấp 3-4 lần giá niêm yết. Sáng 21/11, đội kiểm tra đã nhắc nhở toàn bộ hộ kinh doanh dịch vụ homestay ở Lô Lô Chải công khai giá niêm yết để du khách tránh mất tiền oan.

Tú Nguyễn