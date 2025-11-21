Giá phòng ở Lô Lô Chải tăng gấp ba khi qua tay môi giới

Tuyên QuangSau khi Lô Lô Chải nhận giải Làng du lịch tốt nhất thế giới, tình trạng đầu cơ khiến giá phòng tại đây bị đẩy lên 1,2 - 2,4 triệu đồng, gấp ba lần niêm yết.

Đầu tháng 11, Đoàn Minh, du khách Hải Phòng, liên hệ 5 cơ sở lưu trú nổi tiếng tại thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú để đặt phòng cho chuyến đi cuối tuần nhưng đều nhận được thông báo "hết phòng". Tuy nhiên, khi đăng tin tìm kiếm lên các hội nhóm du lịch Hà Giang, anh lập tức nhận được lời mời từ các môi giới trung gian. Một người chào bán phòng tại chính cơ sở vừa báo hết chỗ với giá 1,2 triệu đồng một đêm, trong khi giá niêm yết công khai chỉ 800.000 đồng.

Bất ngờ trước mức chênh lệch, Minh khảo sát thêm hai đầu mối khác và đều nhận được câu trả lời tương tự: muốn có phòng đẹp vào cuối tuần, khách phải trả thêm từ 400.000 đến 500.000 đồng. Các môi giới giải thích do nhu cầu tăng đột biến, họ phải đặt cọc giữ chỗ từ trước nên giá bán lại cao hơn. Không chấp nhận mức giá bị đội lên quá cao so với mặt bằng chung dịch vụ homestay miền núi, nam du khách quyết định chỉ tham quan trong ngày, không ngủ lại.

Tương tự, Mai Hằng du khách Hà Nội, dù lên kế hoạch trước một tuần cho chuyến đi giữa tháng 11 cũng chật vật mới tìm được nơi lưu trú đúng giá. Nữ du khách cho biết tình trạng "khan hiếm giả tạo" đang diễn ra phổ biến: trên các kênh chính thức thì báo kín lịch, nhưng qua tay "sale" (người bán lại) thì phòng vẫn còn nếu khách chấp nhận giá chênh.

Lô Lô Chải nằm dưới chân cột cờ Lũng Cú, nổi tiếng với những nếp nhà trình tường mái ngói âm dương, hàng rào đá và văn hóa đặc sắc của người Lô Lô. Sức hút của điểm đến tăng lên sau khi được Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism) vinh danh là một trong những "Làng du lịch tốt nhất thế giới". Danh hiệu kéo theo lượng khách lớn đổ về trải nghiệm, khiến công suất phòng dịp cuối tuần luôn đạt mức tối đa. Nhiều cơ sở thông báo đã kín lịch đến hết tháng 12 và dịp Tết Nguyên đán.

Toàn cảnh làng Lô Lô Chải. Ảnh: Tuấn Đào

Sự nổi tiếng dẫn đến tình trạng đầu cơ, trục lợi giá phòng. Anh Nguyễn Thuật, quản trị viên cộng đồng du lịch Hà Giang, xác nhận hiện tượng này nhen nhóm từ cuối năm 2024 và bùng phát trong mùa cao điểm năm nay. Anh liên tục nhận phản ánh về việc các sale gom số lượng lớn phòng tại các homestay có vị trí đẹp, sau đó bán lại hưởng chênh lệch. Có trường hợp giá gốc 600.000 đồng nhưng qua tay trung gian bị đẩy lên tới 2,4 triệu đồng, tăng gấp 4 lần.

Theo anh Thuật, việc "ôm" phòng không sai quy định nhưng bán chênh quá cao làm mất niềm tin của du khách. "Phòng giá 500.000 đồng nhưng khách phải trả tiền triệu sẽ cảm thấy dịch vụ không tương xứng, gây tiếng xấu cho cả cộng đồng du lịch là làm ăn chặt chém", anh Thuật nói.

Mặt khác, việc sale "ôm" quá nhiều phòng khiến những khách du lịch có nhu cầu thật không thể đặt phòng. Tới sát giờ nếu không bán được, sale mới "nhả" phòng ra nhưng lúc đó có thể khách đã chọn đi nơi khác.

Tình trạng này gây bức xúc cho chính các chủ cơ sở lưu trú. Chị Nguyễn Phương Thảo, đại diện Amazing Homestay tại Lô Lô Chải, cho biết từng "dở khóc dở cười" khi khách phàn nàn chất lượng không xứng với số tiền 1,3 triệu đồng họ bỏ ra, trong khi thực tế chủ nhà chỉ thu về 800.000 đồng theo niêm yết. Theo chị Thảo, các đơn vị lữ hành uy tín thường được chiết khấu 10-20% và cam kết bán đúng giá. Song, các môi giới tự do thường đóng giả khách lẻ đặt phòng rồi tự ý nâng giá, khiến chủ nhà khó kiểm soát và vô tình mang tiếng xấu.

"Khách phàn nàn giá cao như ở villa, tôi không biết sao họ lại ăn chênh lệch nhiều đến thế", chị Thảo nói.

Khách du lịch ở Lô Lô Chải cuối tuần tháng 11. Ảnh: Hà Giang Tour

Trong mùa cao điểm, Giàng A Phớn, Giám đốc Hà Giang Trẻ - đơn vị chuyên tour Hà Giang - cho biết liên tục phải từ chối yêu cầu ngủ đêm ở Lô Lô Chải của khách vì không có phòng. Anh Phớn thường làm việc từ sớm với các homestay để giữ lượng phòng vừa đủ cho khách đi tour nhưng nhu cầu đến Lô Lô Chải hiện ở mức rất cao. Theo anh, du khách nên có kế hoạch từ sớm, tránh đặt sát ngày để các đơn vị uy tín có thể làm việc với homestay. Hiện tại, Đồng Văn và Lô Lô Chải đang là hai điểm "khan" phòng nhất vào cuối tuần.

Trong khi đó, nhiều đơn vị lữ hành lớn ở Hà Nội và TP HCM tiết lộ "né" Lô Lô Chải, không cho khách ngủ đêm, chỉ đến check in một ngày vì tình trạng phòng thường xuyên không đảm bảo, giá bị đẩy lên quá cao.

Ông Phạm Anh Vũ, Phó tổng giám đốc Du Lịch Việt, cho biết vào mùa cao điểm cuối năm, công ty thường có 12-15 đoàn khởi hành đi Hà Giang mỗi tháng. Các đoàn đều ngủ đêm ở Mèo Vạc, Đồng Văn để đảm bảo chất lượng dịch vụ đồng bộ và giá cả ổn định.

Theo ông, hiện tượng tăng giá phòng quá cao ở Lô Lô Chải ảnh hưởng xấu đến thị trường. Việc một điểm đến bị bùng nổ nhu cầu nhanh quá mức, dẫn đến tình trạng ôm phòng và giá cao đã xảy ra ở nhiều nơi trong quá khứ - có thể kể đến Cát Bà, Hải Phòng hay Phượng Hoàng Cổ Trấn ở Trung Quốc.

Tuy nhiên, Lô Lô Chải là điểm du lịch cộng đồng, quy mô nhỏ, nên tác động của việc "ôm phòng" nghiêm trọng hơn, ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh cộng đồng người Lô Lô. Lâu dần, nếu không chấn chỉnh, khách sẽ quay lưng với điểm đến vì thấy bị "móc túi" khi giá tiền không xứng với dịch vụ. Giá phòng bị đẩy cao cũng có thể tạo ra hiệu ứng domino với các dịch vụ xung quanh, khiến người dân địa phương chuyển từ làm văn hóa sang làm dịch vụ thương mại ngắn hạn, dần làm mất đi bản sắc và giá trị văn hóa lâu đời.

Đại diện À Lôi Homestay ở Lô Lô Chải cho biết đã có kinh nghiệm làm du lịch từ lâu nên không để tình trạng sale "ôm" hết phòng, đẩy giá cao. Người này nói chỉ cần một khách báo cáo về việc phải mua phòng giá cao hơn niêm yết sẽ chấm dứt hoạt động với sale.

"Nhiều người ở Lô Lô Chải mới làm du lịch nên không lường trước được những việc này", đại diện À Lôi Homestay nói và cho biết nếu tiếp diễn sẽ ảnh hưởng rất xấu đến hình ảnh làng, đặc biệt sau khi nhận giải Làng Du lịch tốt nhất thế giới.

Ông Sình Gỉ Gai, trưởng làng Lô Lô Chải, ý thức rõ về tình trạng này, cho biết sẽ nhắc nhở các hộ làm homestay kiểm soát giá đúng niêm yết. Trong thời gian tới, lực lượng chức năng xã Lũng Cú sẽ kiểm tra đột xuất bằng cách hỏi trực tiếp khách thuê phòng để xác định những trường hợp chênh giá, qua đó có biện pháp xử lý kịp thời.

Tú Nguyễn