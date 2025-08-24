Tạm dừng khai thác hai sân bay do ảnh hưởng bão

Chiều 24/8, Cục Hàng không Việt Nam quyết định tạm ngừng tiếp nhận máy bay tại hai sân bay Đồng Hới (Quảng Trị) và Thọ Xuân (Thanh Hóa).

Sân bay Đồng Hới tạm ngừng từ 4h đến 16h, sân bay Thọ Xuân từ 10 đến 21h ngày 25/8 để đảm bảo an toàn cho hành khách, tài sản, trang thiết bị tại các cảng.

Ứng phó với bão, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức trực 24/24 giờ, kiểm tra hệ thống kết cấu hạ tầng cảng hàng không, hệ thống thông tin liên lạc... để kịp thời phát hiện, xử lý hư hỏng nếu có nhằm bảo đảm an toàn cho các công trình, hoạt động khai thác tại sân bay.

Chằng néo máy bay chống bão tại sân bay Nội Bài chuẩn bị bão Yagi tháng 9/2024. Ảnh: Giang Huy

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết từ ngày 25 đến 31/8, Bắc Bộ mưa rào và giông, có nơi mưa to. Riêng ngày và đêm 25/8, do ảnh hưởng của bão, trung du, đồng bằng có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to.

Trung Bộ từ ngày 25 đến 31/8 có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to, tập trung về chiều tối và đêm. Riêng ngày và đêm 25/8, do ảnh hưởng của bão, khu vực Thanh Hóa - bắc Quảng Trị có mưa rất to, Nam Quảng Trị - Huế có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to.

Dự báo có 4 cảng hàng không là Thọ Xuân, Vinh, Đồng Hới và Phú Bài (Huế) bị ảnh hưởng của bão Kajiki.

Đoàn Loan