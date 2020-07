Tâm dịch của Mỹ quyết mở cửa lại trường học

Florida là tâm dịch Covid-19 mới của Mỹ và đang trở thành một chiến trường chính trong cuộc chiến mở cửa lại trường học giữa hai đảng.

Trong khi những thành phố như Houston, Los Angeles và New York lên kế hoạch bắt đầu năm học hoàn toàn online hoặc có những hạn chế thì Thống đốc Florida Ron DeSantis kiên quyết mở cửa hoàn toàn các trường học vào tháng 8 tới.

Quyết định của ông DeSantis phản ánh chủ trương của Tổng thống Donald Trump, người đang đối mặt với một cuộc chiến tái tranh cử cam go và ra sức thúc đẩy các trường tái mở cửa như một dấu hiệu cho thấy Mỹ đã trở lại bình thường. Trump, người đang bám đuổi ứng viên Dân chủ Joe Biden, đã đe dọa cắt ngân sách liên bang dành cho các trường từ chối mở cửa.

Giáo viên Malikah Armbrister biểu tình cùng các đồng nghiệp trước văn phòng học khu hạt Hillsborough, thành phố Tampa, Florida, hôm 16/7, với biểu ngữ "Đừng giết con tôi và đừng giết tôi!". Ảnh: AFP

Một cuộc thăm dò của Yahoo News/YouGov công bố hôm 16/7 cho thấy 63% người Mỹ nói Trump không nên ép các trường mở lại, trong khi 25% đồng tình với ông. 95% cử tri Dân chủ và 58% cử tri Cộng hòa đồng tình rằng việc mở cửa lại trường học nên cân nhắc đến sức khỏe cộng đồng.

Tuy nhiên, Trump và DeSantis có quá nhiều sức ép trong một cuộc chiến mà họ phải đối đầu với các liên đoàn giáo viên, chuyên gia y tế và nhiều phụ huynh lo lắng về an toàn của con em mình. Giới chức bang và địa phương cho biết quyết định cuối cùng nằm ở các học khu.

Học khu Houston với hơn 200.000 học sinh dự định bắt đầu năm học trực tuyến vào ngày 8/9 và các lớp trực tiếp vào 19/10, có thể thay đổi tùy theo tình hình Covid-19. Một khi các lớp trực tiếp tái hoạt động, các phụ huynh sẽ có quyền từ chối học trực tiếp hoàn toàn kỳ mùa thu và cả năm học.

Học khu Los Angeles, với 7.000 học sinh, cho biết các lớp học sẽ được duy trì online cho đến khi có thông báo thêm. Tại thành phố New York, nơi có hệ thống trường công lớn nhất Mỹ với 1,1 triệu học sinh, thị trưởng Bill de Blasio cho biết học sinh sẽ chỉ đến lớp 1-3 ngày/tuần. Các thành phố lớn khác, trong đó có Chicago và Washington, chưa công bố kế hoạch học kỳ mùa thu.

Thống đốc DeSantis, khi đưa ra lập luận tái mở cửa các trường học, đã chỉ ra nguy cơ mắc Covid-19 rất thấp ở trẻ em. Chỉ 5% số ca nhiễm nCoV được xác nhận là trẻ em và 90% trong số không có triệu chứng hoặc chỉ có triệu chứng nhẹ.

"Tôi thực sự ngạc nhiên về việc trẻ em dưới 18 tuổi có nguy cơ mắc Covid-19 rất thấp", ông nói. "Thật may là các học sinh của chúng ta ít gặp rủi ro".

Việc ông DeSantis thúc đẩy tái mở cửa trường học diễn ra khi Florida nổi lên như tâm dịch mới của Mỹ. Bang này báo cáo kỷ lục gần 14.000 ca nhiễm mới và 156 ca tử vong hôm 16/7, nâng tổng số ca lên hơn 315.000, trong đó 4.782 ca tử vong. Florida đang ghi nhận số ca nhiễm mới hàng ngày cao hơn bất kỳ bang nào khác tại Mỹ.

California và Texas theo sau với khoảng 10.000 ca mới mỗi ngày. Tuy nhiên, ông DeSantis không đi theo đường lối của California và Texas, như áp đặt lệnh tái phong tỏa hay bắt buộc đeo khẩu trang ở những không gian trong nhà.

Người dân thư giãn trên bãi biển Miami, Florida, hôm 14/7. Ảnh: AFP

Ca nhiễm nCoV đang tăng mạnh ở Mỹ, nhất là ở những bang đầu tiên tái mở cửa và dỡ bỏ hạn chế. Theo thống kê của Reuters, Mỹ hôm 16/7 ghi nhận thêm 77.217 ca nhiễm mới nCoV, vượt mức tăng kỷ lục 69.070 ca hôm 10/7, nâng số người nhiễm cả nước lên hơn 3,6 triệu.

Nước này hiện ghi nhận hơn 140.000 ca tử vong do nCoV, tăng gần 1.000 trường hợp so với một ngày trước đó. Các chuyên gia đã cảnh báo số người chết do nCoV ở Mỹ có thể tăng đột biến sau khi ca nhiễm mới và các ca phải nhập viện gần đây liên tục tăng cao.

Trong khi đó, khẩu trang tiếp tục là vấn đề gây chia rẽ về đảng phái ở Mỹ. Bang Colorado quy định người dân phải đeo khẩu trang trong không gian kín, còn thị trưởng Atlanta, một thành viên đảng Dân chủ, bị chính thống đốc bang Georgia, thành viên đảng Cộng Hòa, kiện vì ra lệnh tương tự tại thành phố của bà.

"Cách sử dụng tiền thuế tốt nhất là mở rộng xét nghiệm và truy vết tiếp xúc", bà viết trên Twitter hôm qua.

Anh Ngọc (Theo AFP)