Tám ca khúc tranh giải Grammy 2021

"Cardigan" của Taylor Swift, "Black Parade" của Beyonce, "Circle" của Post Malone... nằm trong đề cử "Bài hát của năm" tại Grammy 2021.

I Can’t Breathe - H.E.R.

I Can't Breath - H.E.R Video: Youtube H.E.R

Ca khúc lấy cảm hứng từ phong trào chống phân biệt chủng tộc ở Mỹ năm 2014 và bùng lên một lần nữa hồi giữa năm ngoái. Trước khi qua đời vì bị cảnh sát ghì chết tháng 5/2020, George Floyd kêu lên "Tôi không thể thở" (I Can’t Breathe), giống hệt lời cuối cùng của Eric Garner, người thiệt mạng năm 2014 dưới tay cảnh sát New York và trở thành nguồn cơn của phong trào "Mạng người da màu cũng quan trọng" (Black Lives Matter). Lời bài hát của H.E.R. truyền tải thông điệp chống phân biệt chủng tộc, kêu gọi hòa bình.

Black Parade - Beyoncé

Beyoncé - Black Parade Video: Youtube Beyonce.

Black Parade cũng được Beyonce phát hành sau cái chết của George Floyd, nhằm lên án nạn phân biệt chủng tộc. Bài hát được giới phê bình đánh giá cao khi đề cập đến nhiều yếu tố liên quan lịch sử, văn hóa của người da màu. Cùng tên tuổi, sức ảnh hưởng của Beyonce, bài hát được ví von như một vũ khí phản chiến, ca ngợi nhân quyền, là ứng viên tiềm năng tại Grammy. Beyonce đã dành toàn bộ doanh thu bài hát ủng hộ quỹ phát triển kinh tế của người da màu. Ngoài đề cử "Bài hát của năm", Black Parade tranh giải ở hạng mục "Ghi âm của năm".

Cardigan - Taylor Swift

Taylor Swift - Cardigan Video: Youtube Taylor Swift.

Ra mắt tháng 7 năm ngoái, ca khúc là single nằm trong album mới của Taylor Swift - Folklore, từng đạt quán quân bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Bài hát mang âm hưởng ballad, với ca từ thơ mộng, gợi nhớ hình ảnh "công chúa nhạc đồng quê" thuở mới vào nghề. Trong đó, chiếc áo cardigan được ví von như một kỷ vật của một mối quan hệ hư cấu. Ca khúc được giới chuyên môn đánh giá cao. Callie Ahlgrim của Insider nói ca từ là cách hữu hiệu để "khơi gợi tình yêu trẻ thơ và sự ngây ngô đã mất" trong mỗi người. Ngoài giải "Bài hát của năm", Cardigan còn tranh giải "Trình diễn solo pop xuất sắc" tại Grammy.

Circle - Post Malone

Circle - Post Malone Video: Youtube Post Malone.

Ca khúc từng giúp Post Malone lập kỷ lục khi 39 tuần vào top 10 bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Circle mang âm hưởng pop rock, kể về một mối quan hệ đã nguội lạnh. Các nhà phê bình âm nhạc Mỹ đánh giá ca khúc bắt tai, truyền tải thông điệp ý nghĩa về cuộc sống. R Dub, giám đốc chương trình phát thanh Z90.3, nói với Billboard: "Ca khúc gây nghiện, vui nhộn, cảm xúc nhưng không gây mệt mỏi. Với ca từ dễ hiểu, Circle khiến ta liên tưởng đến vòng tròn lặp trong nhiều khía cạnh cuộc sống. Dù là người trẻ, người già, người giàu, người nghèo, người da đen hay da trắng - chúng ta đều đang trải qua". Ca khúc cũng tranh giải "Ghi âm của năm" tại Grammy 2021.

Don’t Start Now - Dua Lipa

Don’t Start Now - Dua Lipa Video: Youtube Dua Lipa.

Bài hát được giới chuyên môn đánh giá làm sống lại âm hưởng disco, là ca khúc có thành tích tốt nhất của Dua Lipa trên bảng xếp hạng Billboard, với vị trí á quân. Dua Lipa sáng tác ca khúc cùng nhóm từng viết bản hit New Rules (2017) của cô. Don't Start Now tôn vinh nữ quyền, đề cao sự độc lập sau khi bước ra khỏi một mối quan hệ yêu đương. Giọng hát, chất nhạc của Dua Lipa trong ca khúc được giới chuyên môn đánh giá cao. Cây bút Brittany Spanos của Rolling Stone gọi là "đỉnh cao nhạc pop".

Everything I Wanted - Billie Eilish

Billie Eilish - Everything i wanted Video: Youtube Billie Eilish.

Ca sĩ đồng sáng tác bài hát với anh trai cô, Finneas O'Connell. Từ cơn ác mộng của Billie Eilish, ca khúc nói về mối quan hệ bền chặt giữa hai anh em. Các nhà phê bình khen ngợi chất nhạc pop kết hợp âm nhạc điện tử của Everything I Wanted. Ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng ở Ireland và Na Uy, thứ ba ở Anh và vào top 10 Billboard Hot 100 ở Mỹ. Tại Grammy năm nay, Everything I Wanted được ba đề cử ở các hạng mục: "Ca khúc của năm", "Ghi âm của năm", "Trình diễn solo pop xuất sắc".

"If The World Was Ending" - JP Saxe và Julia Michaels

If The World Was Ending - JP Saxe và Julia Michaels Video: Youtube JP Saxe.

Trong lần đầu gặp gỡ, hợp tác, ca sĩ Canada - JP Saxe và ca sĩ Mỹ - Julia Michaels - cùng ngồi viết If The World Was Ending. Bài hát là những ký ức về một mối quan hệ cũ, với nhiều trăn trở, nuối tiếc. Ở phần cuối ca khúc, Julia viết: "Và sẽ không có lý do gì khiến chúng ta phải nói lời chia tay". Bài hát đứng thứ 27 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 cuối năm ngoái, được nhiều fan yêu thích bởi ca từ, giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng.

The Box - Roddy Ricch

The Box - Roddy Rick Video: Youtube Roddy Ricch.

Ca khúc từng có 10 tuần đạt quán quân Billboard Hot 100, bán được 4,7 triệu đĩa (tính đến tháng 7 năm ngoái), được nhiều người đánh giá là một bản rap gây nghiện. Ngoài giải "Bài hát của năm", The Box còn tranh giải "Ca khúc rap xuất sắc" và "Trình diễn rap xuất sắc".

Grammy là giải thưởng thường niên do Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Quốc gia Mỹ tổ chức, nhằm tôn vinh những nghệ sĩ có đóng góp xuất sắc cho ngành công nghiệp âm nhạc. Sự kiện được tổ chức lần đầu năm 1959.

Beyoncé dẫn đầu đường đua năm nay với chín đề cử. Danh sách dựa trên bình chọn từ hơn 13.000 thành viên của viện - đều là ca sĩ, nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc chuyên nghiệp. Các hạng mục quan trọng được lựa chọn từ hội đồng bí mật, gồm thành viên do ban lãnh đạo viện chỉ định. Lễ trao giải Grammy lần 63 diễn ra tối 14/3 (giờ địa phương) tại Los Angeles, Mỹ.

Hà Thu