Tắm bồn có ảnh hưởng chức năng sinh sản của đàn ông?

Nam giới ngâm mình trong bồn nước nóng thời gian dài có thể giảm hiệu quả quá trình sinh tinh, ảnh hưởng tạm thời đến chất lượng tinh trùng.

BSCK2 Nguyễn Văn Phúc, khoa Nam học, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cho biết tắm bồn nước nóng được xem là một cách thư giãn hiệu quả sau ngày làm việc mệt mỏi. Tuy nhiên, ít người biết rằng duy trì thói quen ngâm mình trong nước nóng thường xuyên và kéo dài, đặc biệt trong mùa lạnh, có thể ảnh hưởng đến chức năng sinh sản nam giới, cụ thể là quá trình sinh tinh tại tinh hoàn.

Khác với hầu hết cơ quan khác trong cơ thể, tinh hoàn không nằm trong ổ bụng mà nằm bên ngoài, trong bìu. Cấu trúc này không phải ngẫu nhiên, mà nhằm đảm bảo tinh hoàn luôn hoạt động ở nhiệt độ thấp hơn thân nhiệt khoảng 2-3 độ C. Đây là điều kiện lý tưởng để quá trình sản xuất tinh trùng diễn ra bình thường.

Khi nhiệt độ môi trường xung quanh tinh hoàn tăng lên, kéo dài, quá trình sinh tinh có thể bị ức chế. Các nghiên cứu cho thấy nhiệt độ cao làm giảm số lượng tinh trùng, giảm khả năng di động và có thể ảnh hưởng đến hình dạng tinh trùng.

Khi nam giới ngâm mình trong bồn nước nóng, đặc biệt là nước có nhiệt độ cao, toàn bộ vùng bìu và tinh hoàn sẽ bị bao phủ trong môi trường nhiệt độ cao hơn mức sinh lý bình thường. Nếu tình trạng này xảy ra thường xuyên, tinh hoàn không có đủ thời gian để "hạ nhiệt", dẫn đến tăng nhiệt độ bìu kéo dài, giảm hiệu quả quá trình sinh tinh, ảnh hưởng tạm thời đến chất lượng tinh trùng.

"Tác động này không gây vô sinh ngay lập tức, nhưng có thể tích lũy theo thời gian, nhất là với nam giới có sẵn yếu tố nguy cơ", bác sĩ Phúc nói.

Không phải mọi quý ông tắm bồn nước nóng đều gặp vấn đề sinh sản. Tuy nhiên, một số nhóm cần lưu ý, bao gồm: người đang chuẩn bị có con, người từng được chẩn đoán tinh trùng yếu, ít hoặc kém di động, giãn tĩnh mạch thừng tinh, người làm việc trong môi trường nhiệt độ cao. Người có thói quen vừa tắm bồn nước nóng vừa ngồi lâu, ít vận động... cũng cần lưu ý. Tăng nhiệt độ tinh hoàn dù chỉ tạm thời cũng có thể làm trầm trọng thêm tình trạng sẵn có.

Ảnh hưởng có hồi phục không?

Tác động của nhiệt độ cao lên tinh hoàn thường mang tính tạm thời, nếu nguyên nhân được loại bỏ. Khi nam giới hạn chế tiếp xúc với nhiệt độ cao kéo dài, tinh hoàn có thể dần phục hồi chức năng sinh tinh.

Tuy nhiên, quá trình sinh tinh kéo dài khoảng 70-90 ngày, do đó nếu có ảnh hưởng, cần một khoảng thời gian đủ dài để chất lượng tinh trùng cải thiện trở lại. Điều này lý giải vì sao một số nam giới không nhận thấy thay đổi ngay nhưng lại gặp khó khăn khi kiểm tra tinh dịch đồ sau một thời gian duy trì thói quen không phù hợp.

Bác sĩ Phúc cho hay không cần thiết phải kiêng hoàn toàn việc tắm bồn nước nóng. Vấn đề không nằm ở việc "tắm hay không", mà là tắm như thế nào cho hợp lý. Có thể hạn chế nhiệt độ nước quá nóng, không ngâm bồn quá lâu (nên dưới 15 phút). Không duy trì thói quen ngâm nước nóng hằng ngày. Tránh tắm bồn nước nóng liên tục trong nhiều ngày liền.

Chức năng sinh sản nam giới không chỉ phụ thuộc vào tuổi tác hay bệnh lý, mà còn chịu ảnh hưởng lớn từ lối sống và thói quen sinh hoạt hằng ngày. Tắm bồn nước nóng vào mùa đông là một ví dụ điển hình cho những thói quen tưởng chừng vô hại nhưng có thể tác động lâu dài nếu không được điều chỉnh hợp lý.

Lê Nga