Tám bộ phim giúp học giọng Anh chuẩn

Để học giọng Anh-Anh chuẩn như người bản xứ, bạn không nên bỏ qua "The King's speech" và "Diamonds are Forever".

Xem phim là một trong những cách học tiếng Anh, do cung cấp khối lượng lớn từ vựng, cách diễn đạt với nhiều chất giọng và giúp bạn giải trí sau một ngày vất vả. 8 bộ phim dưới đây sẽ giúp bạn nói tiếng Anh chuẩn như người Anh bản xứ.

1. The King’s Speech (Phát biểu của nhà vua, 2010)

Ở Anh, giọng nói chuẩn mực nhất được gọi là Received Pronunciation, thường do giới quý tộc và học thức cao sử dụng. Giọng này được so sánh "chuẩn như cách phát âm của từ điển Oxford".

Giọng Received Pronunciation từng được gọi là "Tiếng Anh của nhà vua" (The King’s English) do sự giàu có, quyền lực của những cá nhân nói tiếng Anh trong thời kỳ cận đại và hiện đại. Vậy nên sẽ chẳng có cách nào tốt hơn học giọng Anh là học theo cách nhà vua nói tiếng Anh.

Bộ phim nói về vua George VI (do Colin Firth đóng), trị vì nước Anh từ năm 1936 cho đến khi mất vào năm 1952, người phải đi trị liệu chữa tật nói lắp. Phim có vài từ bậy, khi nhà vua giận dữ, nên không phù hợp với trẻ em. Tuy nhiên, nhân vật chính sử dụng giọng tiếng Anh hoàn hảo, thích hợp để bạn bắt chước.

Bạn cũng có thể học thêm nhiều điều khác từ những lời khuyên trong phim để giúp vua George VI phát biểu tốt hơn. Nếu những lời khuyên này có thể giúp một vị vua quyền lực, chúng cũng có thể giúp bạn.

2. My Fair Lady (Quý cô của tôi, 1964)

Đây là bộ phim nhạc kịch tương đối cũ nhưng vẫn được vô số độc giả thời nay đón nhận nhiệt tình. Phim kể về giáo sư ngôn ngữ học kênh kiệu (Rex Harrison đóng) quyết định huấn luyện một cô gái nông thôn (do Audrey Hepburn đóng) nói tiếng Anh "chuẩn" để có thể tiếp xúc với giới quý tộc.

Khi xem phim này, bạn sẽ học được rất nhiều cách diễn đạt mới với cách phát âm thú vị, cùng với nhiều kỹ thuật luyện nói.

Ảnh: Shutterstock

3. Mary Poppins (1964)

Mary Poppins là bộ phim kinh điển, kể về người trông trẻ với khả năng pháp thuật diệu kỳ. Nhân vật Mary Poppins đã xuất hiện trên màn ảnh nhỏ ở cả phiên bản người đóng lẫn hoạt hình, với những nhân vật nói tiếng Anh chuẩn xoay quanh một cốt truyện giải trí cho cả gia đình, từ phụ huynh đến trẻ nhỏ.

4. The Italian Job (Phi vụ Italy, 1969)

Bộ phim hài kịch kể về phi vụ xã hội đen của Anh một cách duyên dáng, với sự góp mặt của Michael Cane, diễn viên Anh được đề cử giải Oscar diễn xuất trong 5 thập kỷ liên tiếp.

5. Notting Hill (1999)

Bộ phim tình cảm - hài kịch kể về cuộc sống của chàng trai bán sách (Hugh Grant thủ vai) bị thay đổi hoàn toàn sau khi nữ diễn viên Mỹ nổi tiếng (diễn bởi Julia Roberts) ghé thăm cửa hàng. Phim để lại dấu ấn bởi kịch bản xuất sắc, diễn xuất của cả "chàng thơ" và "nàng thơ" của điện ảnh Âu Mỹ thập niên 90.

Bộ phim là sự kết hợp thú vị giữa giọng Anh-Anh và Anh-Mỹ, giúp bạn có thể phân biệt giữa hai giọng bản xứ tiếng Anh này một cách chính xác.



6. The Theory of Everything (Lý thuyết của vạn vật, 2014)

Đặt bối cảnh ở Cambridge, Anh, bộ phim kể về cuộc đời của nhà vật lý Stephen Hawking (diễn xuất bởi Eddie Redmayne). Đây là bộ phim cảm động và truyền cảm hứng để bạn thử đọc những tác phẩm viết cho đại chúng với tiếng Anh đơn giản của Stephen Hawking.

Tuy nhiên, một số phần của bộ phim sử dụng tiếng Anh khoa học, gây khó khăn cho việc nghe hiểu.

7. This is England (Đây là nước Anh, 2006)

Đây cũng là phim không phù hợp cho trẻ nhỏ, nhưng rất thú vị cho người trưởng thành. Phim kể về những năm 1980, xoay quanh một cậu bé (diễn xuất bởi Thomas Turgoose) bị mất bố và được chào đón bởi nhóm thanh niên đường phố.

Bộ phim giới thiệu với khán giả một nước Anh rất khác với văn hóa đường phố, của tầng lớp lao động, nhiều tiếng lóng và chất giọng đặc biệt.



8. Diamonds are Forever (Kim cương là mãi mãi, 1971)

Chẳng có danh sách bộ phim để học tiếng Anh nào trở nên hoàn thiện nếu thiếu James Bond, nhân vật điệp viên 007 nổi tiếng thế giới dựa trên nguyên tác của nhà văn Ian Flemming. Đây là phim kinh điển về James Bond với sự tinh tế và hóm hỉnh thỏa mãn tất cả khán giả.

James Bond là nhân vật Anh, với khả năng phát âm chuẩn xác và quyến rũ của diễn viên Sean Connery, việc học tiếng Anh của bạn sẽ trở nên hiệu quả hơn.

Phan Nghĩa (Theo Spoken English Practice)