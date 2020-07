Tám phim giúp luyện tiếng Anh

Nếu muốn biết thêm từ vựng về tâm lý và cách giao tiếp của học sinh trung học Mỹ, bạn không nên bỏ qua series phim "13 reasons why".

Netflix, một trong những nền tảng xem phim trực tuyến lớn nhất toàn cầu, là công cụ hữu hiệu để bạn luyện tập tiếng Anh. Vừa được xem bộ phim yêu thích, vừa cải thiện trình độ ngoại ngữ là cách học hiệu quả và thú vị. Trang EF gợi ý 8 series phim xuất sắc trên Netflix để bạn tận hưởng.

1. House of Cards (Mỹ, 2013)

Đây là series phim truyền hình xuất sắc về chính trị Mỹ. Sự kết hợp hài hòa giữa tiếng Anh giao tiếp đời thường và ngôn ngữ chính trị phức tạp sẽ giúp bạn làm quen, sử dụng tiếng Anh trong nhiều ngữ cảnh. Phim kể về cách một chính trị gia Mỹ đầy tham vọng sử dụng mánh khóe, các hình thức tham nhũng để đạt được mục tiêu trở thành tổng thống Mỹ.

2. Orange is the New Black (Mỹ, 2013)

Phim kể về người phụ nữ tên Piper, bị kết án 15 tháng tù và hành trình của cô ở trong trại giam. Bộ phim, với bối cảnh nhà tù, sử dụng lượng lớn tiếng lóng của Mỹ, phù hợp để bạn làm quen với một khía cạnh khác của cuộc sống ở đất nước này.

3. Stranger Things (Mỹ, 2016)

Đây là series phim khoa học viễn tưởng với đầy sự hài hước và vô số yêu tố bất ngờ. Đặt bối cảnh ở những năm 80 của thế kỷ trước, bộ phim kể về cô bé với những năng lực phi thường và các hiện tượng siêu nhiên xung quanh. Bộ phim cuốn hút đến mức trước khi nhận ra, bạn đã nhại theo tiếng lóng của nhân vật.

4. The Crown (Anh, 2016)

Lấy nữ hoàng Anh Elizabeth II là nhân vật trung tâm, phim khiến nhiều người tò mò về hình ảnh bà khi còn trẻ, trải qua nhiều thay đổi với lịch sử nước Anh hiện đại. Bộ phim đã minh họa thành công tiếng Anh của Hoàng gia Anh, một trong những giọng tiếng Anh quyến rũ nhất thế giới.

Ảnh: Shutterstock

5. The Defenders (Mỹ, 2017)

Nếu bạn thích xem các bộ phim siêu anh hùng của Marvel như Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage hay Iron Fist, không còn gì tuyệt vời hơn khi tất cả nhân vật này cùng xuất hiện với nhau. Bộ phim được khen nhiều về diễn xuất và kết nối tự nhiên của các nhân vật, với những cuộc hội thoại trôi chảy và tự nhiên.

6. Ozark (Mỹ, 2017)

Ozark là series phim tương đối mới xoay quanh thế giới tội phạm Mỹ, kể về chuyên viên kế hoạch tài chính từ Chicago đột nhiên chuyển nhà đến Ozarks, khu nghỉ dưỡng ở miền Tây hẻo lánh. Bộ phim được đẩy dần lên cao trào khi một trùm ma túy Mexico nhận ra rằng chuyên viên tài chính kia đang ăn trộm tiền của mình.

7. 13 Reasons Why (Mỹ, 2017)

Đây là bộ phim dài tập gây nhiều tranh cãi xoay quanh một chủ đề hiếm gặp là trầm cảm tuổi vị thành niên. Bộ phim kể về sự ra đi của Hannah, nữ sinh trung học, sau đó Clay, một người bạn của cô, phát hiện hộp băng ghi lại việc cô bị ảnh hưởng tâm lý do bị bạn bè cùng trường trêu chọc, đổ oan.

Bộ phim xoay quanh những chủ đề tâm lý tương đối nặng nề, tuy nhiên nếu có thể xem được, bạn sẽ học được rất nhiều từ mới về chủ đề tâm lý học cũng như cách giao tiếp của những học sinh trung học tại Mỹ.

8. Dear White People (Mỹ, 2017)

Đây là series phim gây nhiều tranh cãi quanh những chủ đề nghiêm trọng ở Mỹ như phân biệt chủng tộc và công bằng xã hội. Việc xem series phim này sẽ mở rộng vốn từ vựng của bạn về các vấn đề xã hội học, nền tảng quan trọng để học các môn khoa học xã hội bằng tiếng Anh.

Phan Nghĩa (Theo EF)