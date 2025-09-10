Taluy cao 3 m ở Đà Lạt đổ sập sau mưa lớn

Lâm ĐồngBờ taluy khoảng 3 m tại con hẻm trên đường Khởi Nghĩa Bắc Sơn, phường Xuân Hương - Đà Lạt, bất ngờ đổ sập, vùi lấp đoạn đường bêtông dẫn vào nhà dân, chiều 10/9.

Khối lượng lớn đất đá từ tường chắn xây bằng đá chẻ, dài hơn 5 m, tràn ra đường. Sự cố không gây thương vong. Chính quyền địa phương cùng người dân đã dọn dẹp hiện trường và triển khai biện pháp đảm bảo an toàn.

Sập bờ taluy ở Đà Lạt Khoảnh khắc bờ taluy đổ sập. Video: Người dân cung cấp

Đà Lạt nằm trên địa hình dốc, nhiều tuyến đường và khu dân cư được xây dựng men theo sườn đồi. Để giữ đất, chống sạt trượt, người dân thường xây dựng các bờ taluy bằng đá chẻ hoặc bê tông. Tuy nhiên, do ảnh hưởng mưa lớn và quá trình xuống cấp, nhiều taluy có nguy cơ sạt lở, đe dọa an toàn cho người dân.

Hôm 12/8, sau mưa lớn kéo dài, dãy taluy dài hơn 20 m, cao 1,5 m, tại khu vực quán cà phê thuộc phường Xuân Trường - Đà Lạt sạt lở, vùi lấp hai người tử vong. Hồi năm 2023, bờ taluy nằm trên núi cao 30 m ở phường 10, TP Đà Lạt cũ, bị sập làm hai người chết.

Trưa nay, mưa lớn kéo dài hơn một giờ cũng khiến nhiều tuyến đường và khu dân cư ở Đà Lạt ngập sâu. Nước từ thượng nguồn đổ về gây ngập đường Phan Đình Phùng hơn nửa mét, cuốn trôi xe máy, làm tê liệt giao thông và gây hư hại tài sản. Ở phường Lâm Viên, khu dân cư cạnh suối Lữ Gia bị ngập; mặt đường Lê Văn Tám bong tróc, xuống cấp nghiêm trọng.

Đường Phan Đình Phùng bị ngập sau cơn mưa trưa nay. Ảnh: Hoài Thanh

Tại phường Đông Gia Nghĩa, mưa lớn nhiều ngày làm sạt trượt đồi đất rộng 1.000 m2, khoảng 900 m3 đất đá tràn xuống vùi lấp căn nhà gỗ 25 m2. Đất đá lấn qua móng nhà dân khoảng 3 m và còn nguy cơ tiếp tục sạt nếu mưa lớn kéo dài.

Chính quyền đã giăng dây, đặt biển cảnh báo và di dời khẩn cấp 4 hộ với 13 nhân khẩu ra khỏi khu vực nguy hiểm, hỗ trợ di chuyển tài sản để đảm bảo an toàn.

Hương Thanh - Trường Hà