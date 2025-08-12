Taluy sạt lở xuống quán cà phê ở Đà Lạt, 2 người chết

Lâm ĐồngMưa lớn kéo dài, dãy taluy dài hơn 20 m, cao 1,5 m ở khu vực quán cà phê tại phường Xuân Trường - Đà Lạt sạt lở, vùi lấp hai người, chiều 12/8.

Hơn 16h, đôi nam nữ, là người địa phương, ngồi dọc sườn đồi ở quán cà phê Tây Hồ (hẻm 108, đường Hùng Vương, phường Xuân Trường - Đà Lạt). Lúc này trời mưa lớn, kéo dài hơn hai giờ khiến bờ taluy chắn đất căn nhà phía trên đổ ập xuống quán cà phê. Đất đá tràn xuống vùi lấp hai nạn nhân ở bên dưới.

Hiện trường sạt lở. Ảnh: Minh Bằng

Danh tính hai người hiện chưa được cơ quan chức năng thông tin.

Trả lời VnExpress lúc gần 19h30, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cho biết vừa rời hiện trường vụ sập tường. Chính quyền đang tập trung khắc phục sự cố.

Cà phê Tây Hồ được giới thiệu xây dựng trên khuôn viên rộng hơn 3.000 m2. Quán nằm bên sườn đồi với rừng thông, trồng nhiều loại hoa khác nhau, có nhà gỗ mang phong cách châu Âu. Ở khuôn viên quán có thể ngắm toàn cảnh Đà Lạt, nên mới khai thác năm 2024, thu hút nhiều khách du lịch, nhất là giới trẻ.

Hiện trường quán cà phê bị sạt lở. Ảnh: Minh Bằng

Địa hình Đà Lạt với đặc trưng đồi núi dốc, cao nguyên tạo nên nhiều khu vực có nguy cơ sạt lở cao, đặc biệt trong mùa mưa. Cùng với việc phát triển đô thị nhanh chóng, nhiều công trình lắp taluy (tường chắn) để tạo mặt bằng, đã làm tăng thêm rủi ro sạt lở.

Các vụ sạt lở taluy ở đây từng gây hậu quả nghiêm trọng, hư hỏng nhà cửa và thậm chí gây thương vong. Năm 2023, bờ taluy nằm trên núi cao 30 m ở phường 10, TP Đà Lạt cũ, bị sập làm hai người chết.

Cơn mưa giông chiều nay cũng gây ngập diện rộng ở khu vực TP Đà Lạt và huyện Lạc Dương (cũ), nước dồn dập đổ về các khu vực trũng thấp.

Đường Phan Đình Phùng (phường Xuân Hương) chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Nước từ con suối cùng tên dâng nhanh, tràn lên mặt đường chỉ sau một giờ mưa lớn. Đoạn đường này ngập nơi sâu đến 50 cm, kéo dài gần một km từ vòng xoay Xô Viết Nghệ Tĩnh hướng ra hồ Xuân Hương.

Ùn tắc trên đường Hải Thượng, lực lượng dân phòng hỗ trợ người dân có xe bị chết máy. Ảnh: Người dân cung cấp

Nhiều cửa hàng và nhà dân trên đường Phan Đình Phùng phải dọn dẹp, đóng cửa tránh ngập. Người dân dùng các vật dụng để cảnh báo xe không chạy vào vùng ngập, tránh bị chết máy hoặc gặp tình huống nguy hiểm vì nước chảy xiết.

Các đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Trần, Quốc Toản, Thánh Mẫu, Lữ Gia... cũng ngập sâu, giao thông bị ách tắc. Nước ở các suối tràn vào các diện tích trồng hoa màu gây ngập, ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng.

Đến gần 17h, nước ở các khu vực bị ngập trên địa bàn các phường thuộc TP Đà Lạt cũ đều đã rút.

Trường Hà - Khánh Hương