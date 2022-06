Taliban nhờ Trung Quốc dập cháy rừng

Chính quyền Afghanistan do Taliban lãnh đạo đề nghị Trung Quốc hỗ trợ khống chế vụ cháy rừng kéo dài 12 ngày qua tại Nuristan, phía đông nước này.

Đại sứ quán Trung Quốc ở Kabul ngày 5/6 cho biết ông Mohammad Abbas Stanikzai, quyền thứ trưởng ngoại giao Afghanistan của chính quyền Taliban, tuần qua gửi đến Đại biện lâm thời Ding Yinan yêu cầu hỗ trợ dập cháy rừng ở tỉnh Nuristan.

Vụ cháy đã kéo dài 12 ngày và lực lượng cứu hỏa địa phương không đủ trang thiết bị cần thiết để dập lửa, theo Janan Sayq, lãnh đạo Trung tâm Tình huống Khẩn cấp thuộc Bộ Ứng phó Thảm họa Afghanistan.

Ông Ding Yinan cho biết Trung Quốc sẵn sàng hỗ trợ Afghanistan "trong giới hạn nguồn lực", giúp láng giềng giảm gánh nặng "trên mọi phương diện" và ủng hộ tái thiết kinh tế.

Lính Taliban duyệt binh tại thành phố Kandahar, Afghanistan ngày 8/11/2021. Ảnh: AFP.

Nuristan nằm trong nhóm tỉnh nghèo nhất Afghanistan. Đặc sản của vùng là hạt cây thông. Một số doanh nhân Afghanistan đang tìm hướng xuất khẩu mặt hàng này sang Trung Quốc để mở lối thoát nghèo cho người dân địa phương.

Zhou Chenming, nhà nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự ở Bắc Kinh, nhận định Trung Quốc có khả năng cử một đội hỗ trợ từ Trung tâm Tìm kiếm và Cứu hộ Quốc tế sang Afghanistan. Trung tâm này được thành lập vào năm 2001 với sứ mệnh hỗ trợ ứng cứu thiên tai ở nước ngoài.

"Trung Quốc có thể giúp Afghanistan. Nhưng như ông Ding đã nói, mọi giúp đỡ phải phù hợp với năng lực của Bắc Kinh", Zhou nhận định.

Đây không phải lần đầu tiên chính quyền Taliban đề nghị Trung Quốc hỗ trợ.

Mỹ từ cuối tháng 8/2021 đã chấm dứt hiện diện quân sự và cắt mọi viện trợ ở Afghanistan, đồng thời phong tỏa tài sản chính phủ Afghanistan ở nước ngoài. Một tháng sau, đại diện chính quyền Taliban đã đề nghị Bắc Kinh giải cứu nền kinh tế khỏi bờ vực sụp đổ toàn diện thông qua đầu tư, thương mại, cho vay và hợp tác sản xuất.

Trong buổi gặp với Đại biện Trung Quốc Ding Yinan hôm 2/6, ông Stanikzai tái khẳng định Kabul trân trọng những hỗ trợ nhân đạo dài hạn từ Bắc Kinh, đồng thời kỳ vọng nhận thêm đầu tư Trung Quốc.

Tuy nhiên, ông Zhou Chenming nhận định Bắc Kinh không muốn can thiệp quá sâu vào Afghanistan do vùng đất này tiềm ẩn nhiều bất ổn mang tính lịch sử. Trong những thập kỷ qua, chưa cường quốc nào giúp được Afghanistan giải quyết dứt điểm những vấn đề nội tại do đó ông không kỳ vọng Trung Quốc là ngoại lệ thành công.

"Trung Quốc sẽ ưu tiên cố vấn thay vì trực tiếp chỉ dẫn láng giềng giải quyết mọi khó khăn hiện nay. Dựa vào những bài học và kinh nghiệm từ Nga lẫn Mỹ ở Afghanistan, Bắc Kinh không muốn tự rơi vào bẫy", Zhou nhận định.

Thanh Danh (Theo SCMP)