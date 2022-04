Taliban bắt nghi phạm IS đánh bom thánh đường Hồi giáo

Lực lượng Taliban bắt một thành viên IS bị nghi lên kế hoạch đánh bom thánh đường Hồi giáo ở miền bắc Afghanistan khiến ít nhất 12 người chết.

Asif Waziri, phát ngôn viên cảnh sát tỉnh Balkh, ngày 22/4 thông báo lực lượng Taliban đã bắt Abdul Hamid Sangaryar, một thành viên chủ chốt của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Bộ Nội vụ Afghanistan cùng ngày xác nhận thông tin này.

"Sangaryar là chủ mưu vụ tấn công thánh đường Hồi giáo hôm qua", ông Waziri nói. "Sangaryar đóng vai trò quan trọng trong một số vụ tấn công trước đây và nhiều lần trốn thoát, song lần này chúng tôi bắt được y trong một chiến dịch đặc biệt".

IS lên tiếng nhận trách nhiệm vụ đánh bom thánh đường Hồi giáo Seh Dokan ở thành phố Mazar-i-Sharif vào buổi cầu nguyện trưa 21/4. Vụ đánh bom khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và 58 người bị thương. IS cũng nhận trách nhiệm vụ đánh bom ở Kunduz cùng ngày khiến 4 người chết và 18 người bị thương.

Abdul Hamid Sangaryar sau khi bị lực lượng Taliban bắt ngày 22/4. Ảnh: AFP.

IS nhận trách nhiệm nhiều vụ tấn công chết người ở Afghanistan, thường nhắm vào cộng đồng Hồi giáo dòng Shiite. Các tín đồ Hồi giáo dòng Shiite tại Afghanistan chủ yếu là người dân tộc Hazara, chiếm 20% trong số 38 triệu dân. Họ từ lâu trở thành mục tiêu của IS và bị nhóm này coi là thành phần dị giáo.

Hồi đầu tuần, hai vụ đánh bom tại một trường nam sinh ở khu phố Dasht-e-Barchi, phía tây thủ đô Kabul, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và 11 người bị thương. Khu vực xảy ra vụ đánh bom chủ yếu là nơi sinh sống của cộng đồng tín đồ Hồi giáo dòng Shiite. Chưa bên nào nhận trách nhiệm trong vụ tấn công này.

Sau khi tiếp quản quyền lực, Taliban thường xuyên tập kích những vị trí nghi là nơi ẩn náu của thành viên IS, đặc biệt là tỉnh Nangarhar ở phía đông Afghanistan. Đây là địa bàn hoạt động của nhóm Nhà nước Hồi giáo tỉnh Khorasan (IS-K), nhánh Afghanistan của IS. Taliban bắt hàng trăm người nghi là thành viên IS và những người ủng hộ trong các cuộc đột kích nói trên.

Nguyễn Tiến (Theo AFP)