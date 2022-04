IS đánh bom nhà thờ Hồi giáo Afghanistan

IS nhận trách nhiệm vụ đánh bom nhà thờ Hồi giáo dòng Shiite ở thành phố Mazar-i-Sharif, miền bắc Afghanistan, khiến ít nhất 10 người chết.

"Những chiến binh đã đặt thiết bị nổ trong nhà thờ Hồi giáo, kích nổ từ xa khi nhà thờ chật cứng tín đồ", nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hôm nay ra tuyên bố.

Theo một quan chức Afghanistan, vụ tấn công khiến ít nhất 10 người chết và 15 người bị thương. Hình ảnh các nạn nhân được đưa từ nhà thờ Hồi giáo Seh Dokan đến bệnh viện được chia sẻ trên mạng xã hội. Một số hình ảnh khác cho thấy cảnh mảnh vỡ ngổn ngang sau vụ tấn công.

Một người đàn ông bị thương được điều trị tại bệnh viện sau vụ đánh bom nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Mazar-i-Sharif, miền bắc Afghanistan hôm nay. Ảnh: AFP.

Một vụ nổ khác ở thành phố Kunduz khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 18 người bị thương. Phát ngôn viên cảnh sát Obaidullah Abedi cho biết xe chở thợ máy làm việc cho Taliban đã trúng một quả bom được gắn vào xe đạp.

Số lượng các vụ đánh bom ở Afghanistan đã giảm dần từ khi Taliban trở lại nắm quyền tháng 8 năm ngoái, nhưng IS vùng Khorasan, chi nhánh của IS ở Afghanistan, vẫn thực hiện nhiều vụ tấn công.

Cộng đồng người Hazara theo dòng Shiite của Afghanistan, chiếm 10 - 20% tổng số 38 triệu dân của đất nước, từ lâu đã trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công, được cho là do Taliban hoặc IS thực hiện.

Đầu tuần này, hai vụ nổ bên ngoài trường học dành cho nam sinh ở khu sinh sống của người Hồi giáo dòng Shiite tại thủ đô Kabul đã giết ít nhất 6 người và làm bị thương 25 người. Hiện chưa nhóm nào nhận trách nhiệm.

Từ khi nắm chính quyền, Taliban thường xuyên đột kích nơi ẩn náu của IS ở tỉnh Nangarhar, phía đông đất nước. Giới chức Taliban khẳng định lực lượng của họ đã đánh bại IS, nhưng các nhà phân tích cho rằng nhóm này vẫn là thách thức an ninh lớn.

Tháng 5 năm ngoái, ít nhất 85 người, chủ yếu là nữ sinh, thiệt mạng và khoảng 300 người bị thương khi ba quả bom phát nổ gần trường học ở Dasht-e-Barchi, phía tây Kabul. Không có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm, nhưng IS từng tuyên bố tấn công liều chết vào trung tâm giáo dục ở Dasht-e-Barchi tháng 10/2020, khiến 24 người, bao gồm cả học sinh, thiệt mạng.

IS cũng bị cho là chịu trách nhiệm vụ tấn công đẫm máu vào khoa sản bệnh viện khu vực lân cận vào tháng 5/2020, khiến 25 người chết, trong đó có các sản phụ.

Huyền Lê (Theo AFP)