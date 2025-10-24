Tài xế xe tải gây tai nạn chết người từng trượt bằng lái 10 lần

MỹHarjinder Singh - người gây tai nạn liên hoàn làm 3 người chết từng trượt bằng lái xe thương mại 10 lần trong vòng hai tháng vào năm 2023.

Tờ Fox News đưa tin từ một quan chức cấp cao của Văn phòng Tổng chưởng lý Florida, rằng Harjinder Singh bị cáo buộc đã vượt biên trái phép vào năm 2018 và gây ra vụ tai nạn vào tháng 8 tại Fort Pierce, Florida, khiến ba người thiệt mạng.

Harjinder Singh, 28 tuổi, đã bị bắt sau khi bị cáo buộc quay đầu xe trái phép dẫn đến vụ tai nạn khiến ba người thiệt mạng. Ảnh: St. Lucie County Sheriff's Office

Các nhà điều tra thuộc Văn phòng Tổng chưởng lý Florida nói rằng Singh đã trượt bài kiểm tra kiến thức CDL tại bang Washington 10 lần trong khoảng thời gian 10/3-5/5/2023. Họ cũng biết rằng anh ta đã trượt bài kiểm tra kiến thức phanh khí nén hai lần.

Công ty ở Washington, nơi đào tạo Singh lấy bằng CDL, xác nhận anh này có thể nói tiếng Anh, mặc dù gặp khó khăn trong việc giao tiếp thành thạo. Tuy nhiên, Washington vẫn cấp cho Singh bằng lái xe thương mại đầu tiên, và sau đó California cấp thêm một bằng nữa.

Đoạn phim từ camera gắn trên người được công bố vào tháng 8 cho thấy Singh gặp khó khăn với vốn tiếng Anh hạn chế sau khi bị cảnh sát chặn lại vì chạy quá tốc độ ở New Mexico một tháng trước đó - chi tiết đã trở thành trọng tâm chính của vụ án.

Harjinder Singh đang cầm giấy tờ khi một cảnh sát New Mexico phạt anh ta vì chạy quá tốc độ trong một lần dừng xe vào ngày 3/7. Ảnh: New Mexico State Police

Đoạn phim cho thấy Singh bị một cảnh sát New Mexico chặn lại vào ngày 3/7 vì bị cáo buộc lái xe với tốc độ 60 dặm/giờ trong khu vực giới hạn tốc độ 45 dặm/giờ.

Singh tỏ ra hối lỗi khi nhận vé phạt. Ban đầu, anh ta giao tiếp rõ ràng, nhưng sau khi ký giấy tờ và chuẩn bị rời đi, cảnh sát gặp khó khăn trong việc hiểu Singh nói gì.

Các quan chức điều tra vụ tai nạn ở Florida cho biết Singh đã trượt bài kiểm tra tiếng Anh và biển báo giao thông. Anh ta bị cáo buộc đã bẻ lái chiếc xe 18 bánh trong một pha quay đầu trái phép, khiến một chiếc minivan đâm vào hông xe đầu kéo làm ba người thiệt mạng.

Tài xế xe đầu kéo quay đầu ẩu khiến 3 người thiệt mạng Pha quay đầu ẩu của Harjinder Singh hồi tháng 8 khiến ba người thiệt mạng. Ảnh: Unlimited LS

Tuần trước, Văn phòng Tổng chưởng lý Florida đã kiện California và Washington trong một hồ sơ gửi lên Tòa án Tối cao nhằm ngăn chặn cả hai bang cấp bằng CDL cho người nhập cư bất hợp pháp. Vụ kiện cáo buộc các bang này không tuân thủ các yêu cầu về an toàn và tình trạng nhập cư của liên bang.

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Sean Duffy phát biểu ngày 15/10 rằng nhiều tài xế xe đầu kéo không đáp ứng được yêu cầu về tiếng Anh, một vấn đề mà Bộ của ông hiện đang tập trung giải quyết.

Thông báo này được đưa ra sau quyết định của chính quyền Tổng thống Donald Trump về việc giữ lại hơn 40 triệu USD từ quỹ an toàn đường bộ liên bang cho California vì không thực thi các tiêu chuẩn trình độ tiếng Anh liên bang cho tài xế xe tải.

Mỹ Anh