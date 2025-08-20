Tài xế xe tải quay đầu ẩu khiến 3 người thiệt mạng

MỹTài xế điều khiển chiếc xe đầu kéo quay đầu trái phép trên đường cao tốc và một chiếc minivan đang chạy nhanh tới không tránh kịp.

Tài xế xe đầu kéo quay đầu ẩu khiến 3 người thiệt mạng Video: Unlimited LS

Khi đang điều khiển một xe đầu kéo thương mại có rơ-moóc trên đường cao tốc Florida Turnpike ở Fort Pierce, Harjinder Singh cố tình quay đầu xe ở khu vực không được phép. Một chiếc mivinan cùng chiều chạy tới từ phía sau "không thể tránh được" chiếc xe đầu kéo, đâm trúng và kẹt ở gầm xe.

Cả hai hành khách trên xe minivan tử vong tại hiện trường; tài xế được đưa đến bệnh viện bằng máy bay cứu hộ và qua đời hơn hai giờ sau đó.

Người đi cùng xe đầu kéo của Singh, một người đàn ông 25 tuổi, không bị thương trong vụ tai nạn.

Chiếc minivan mắc kẹt ở gầm xe đầu kéo sau cú đâm. Cả ba người trên xe thiệt mạng. Ảnh: St. Lucie County Sheriff's Office

"Dựa trên kết quả điều tra ban đầu, rõ ràng tài xế xe đầu kéo thương mại đã liều lĩnh, bất chấp sự an toàn của những người khác, cố gắng quay đầu xe ở vị trí không được phép", cảnh sát tuần tra đường cao tốc Florida viết.

Singh, 28 tuổi, có bằng lái xe thương mại ở California, bị buộc tội ba tội danh ngộ sát bằng phương tiện liên quan đến vụ tai nạn chết người, theo thông cáo báo chí từ Sở An toàn Đường bộ và Phương tiện Cơ giới Florida (FLHSMV).

Mỹ Anh (theo Fox News)