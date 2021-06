Tài xế xe chở hàng khu công nghiệp nghi mắc Covid-19

CDC tỉnh Long An sáng 10/6 thông báo người đàn ông 34 tuổi lái xe chở hàng tại khu công nghiệp ở Bình Dương, hai lần xét nghiệm dương tính nCoV.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Long An, người này đang được cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Long An. Cơ quan chức năng đã truy vết được 9 F1, các trường hợp còn lại đang khẩn trương xác minh. Chính quyền địa phương hiện phong tỏa 34 nhà dân với 135 nhân khẩu.

Điều tra dịch tễ cho thấy anh này chưa có gia đình, sống với cha mẹ và em trai tại ấp Xuân Hòa, xã Lợi Bình Nhơn, Long An. Mỗi ngày, anh chạy xe máy lên Bình Dương, sau đó lái ôtô tải chở hàng tại các khu công nghiệp, về lại Long An trong ngày anh đều khai báo y tế.

Sau khi phát hiện thủ kho làm chung công ty dương tính Covid-19, biết mình đã tiếp xúc gần, hôm qua anh đến trạm y tế xã kiểm tra, xét nghiệm nhanh và PCR đều dương tính nCoV.

Khu vực phong tỏa 34 nhà dân, 135 nhân khẩu tại ấp Xuân Hòa, xã Lợi Bình Nhơn, TP Tân An. Ảnh: Hoàng Nam

Ca dương tính này chưa được Bộ Y tế công bố, xem như ca nghi nhiễm.

Đến nay Long An ghi nhận 10 ca Covid-19, tập trung tại các địa phương Cần Giuộc, Cần Đước, TP Tân An và Tân Thạnh. Tỉnh lập 3 chốt kiểm soát người từ TP HCM về, tại quốc lộ 1 (Mỹ Yên, Bến Lức), quốc lộ N2 (Đức Lập Hạ, Đức Hòa) và quốc lộ 50 (Cần Giuộc). Ngoài ra còn có 12 chốt khác do huyện quản lý.

