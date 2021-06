Bệnh nhân 22 tuổi Long An đông đặc phổi trái

TP HCMHình ảnh scan ngực "bệnh nhân 7445" cho thấy đông đặc toàn bộ phổi trái và 2/3 dưới của phổi phải, bị rối loạn đông máu nặng.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM, ngày 4/6, cho biết bệnh nhân bị rối loạn đông máu, khả năng do có tình trạng đông máu nội mạch lan tỏa.

Bác sĩ tiếp tục cho người bệnh thở máy, lọc máu màng hấp phụ cytokine, can thiệp ECMO - thiết bị oxy hóa qua màng ngoài cơ thể, dùng kháng sinh phổ rộng. Can thiệp ECMO với nguyên lý hoạt động tương tự như máy tim phổi nhân tạo, giúp tim và phổi bệnh nhân được nghỉ ngơi, chờ hồi phục. Đây là phương tiện quan trọng với trường hợp viêm phổi nặng do Covid-19.

"Bệnh nhân 7488", 29 tuổi, anh trai của bệnh nhân này, tình trạng nặng nên đã chuyển từ Long An đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM, ngày 1/6. Bệnh nhân này cũng tổn thương phổi, diễn tiến nặng dần, suy hô hấp gia tăng, tiếp tục hỗ trợ hô hấp bằng máy thở cao tần.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM giải trình tự gene virus hai anh em, ghi nhận nhiễm biến chủng B.1.617.2 từ Ấn Độ. Người bố cũng được ghi nhận mắc bệnh. Chùm ba ca nhiễm trong gia đình này chưa rõ nguồn lây.

"Bệnh nhân 7445" là sinh viên năm cuối tại TP HCM. Ngày 23/5, anh đi từ TP HCM về nhà ở Long An, sau đó phát hiện dương tính Covid-19 ngày 1/6. Nam sinh không có bệnh lý nền nhưng béo phì, nặng 110 kg, bão cytokine, hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển, diễn tiến xấu rất nhanh. Tình trạng này tương tự bệnh nhân phi công Anh - người từng được xác định là một trong những ca nặng nhất của khu vực vào năm ngoái.

Tiểu ban điều trị Covid-19 hội chẩn trên toàn quốc, sáng 3/6, giáo sư Ngô Quý Châu, Chủ tịch Hội Hô hấp Việt Nam, cùng các chuyên gia nhận định nếu nam thanh niên chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM trễ hơn một chút là có thể mất não.

Tiểu ban điều trị Covid-19 cho biết cả nước đang ghi nhận một số bệnh nhân rất trẻ không có bệnh nền nhưng khi mắc Covid-19 trở nặng rất nhanh.

"Bệnh nhân 91", phi công 43 tuổi người Anh, từng được xác định là một trong những ca nặng nhất của khu vực. Trong 68 ngày liên tiếp, người bệnh thở ECMO tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM. Bộ Y tế tính đến phương án ghép phổi khi phổi đông đặc 90%. Các chuyên gia y tế Việt Nam tập trung mọi nỗ lực cứu chữa, giúp anh từng bước hồi phục một cách thần kỳ, xuất viện đáp chuyến bay về Anh hôm 11/7/2020, sau gần bốn tháng điều trị.

Việt Nam đang trong đợt bùng phát Covid-19 cộng đồng. Sau 39 ngày, tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27/4 đến sáng nay lên 5.008, ghi nhận ở 37 tỉnh thành.

Lê Phương