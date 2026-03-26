Tài xế Xanh SM Bike nhận 3 năm miễn phí thuê, đổi pin

GSM miễn phí thuê, đổi pin trong 3 năm cho tài xế xe máy điện Xanh SM Bike, nhằm giảm áp lực nhiên liệu trong bối cảnh giá xăng, dầu được điều chỉnh.

Đại diện GSM, đơn vị vận hành nền tảng Xanh SM cho biết, chính sách trên được doanh nghiệp đưa ra nhằm hỗ trợ các tài xế hai bánh trên toàn quốc.

Người dùng đổi pin xe máy điện tại một tủ công cộng. Ảnh: Tuấn Vũ

Theo đó, người dùng các dòng xe máy điện đổi pin VinFast tham gia vận doanh độc quyền trên Xanh SM Platform sẽ được miễn phí thuê pin trong 3 năm, đăng ký với hãng từ nay đến hết ngày 30/6. Tương tự, nhóm tài xế này sẽ nhận thêm chính sách miễn phí đổi pin (không giới hạn số lần) tại các tủ đổi pin công cộng, đến hết ngày 31/3/2029.

"Trong ba năm tới, tài xế Xanh SM Bike sử dụng xe máy điện đổi pin VinFast sẽ được miễn hoàn toàn chi phí năng lượng", đại diện GSM nói.

Một tài xế Xanh SM Bike sử dụng xe máy điện đổi pin. Ảnh: Tuấn Vũ

Ngoài chính sách trên, các tài xế hai bánh của nền tảng này còn được chia sẻ doanh thu đến 90% trong năm đầu, 85% các năm tiếp theo. Khi sở hữu xe mới, tài xế Xanh SM Bike có thể đặt cọc 3 triệu đồng, trả phí thuê hàng tháng từ 1,5 triệu đồng (VinFast Evo), từ 1,7 triệu đồng (VinFast Feliz II) để tham gia vận doanh. Hãng này đồng thời hỗ trợ loạt thủ tục như đăng ký, bảo hiểm, bảo dưỡng, trang bị định vị... và thưởng gia nhập 500.000 đồng một tài xế.

Ông Nguyễn Văn Thanh, Tổng giám đốc công ty GSM Toàn cầu cho biết, chính sách này sẽ tạo điều kiện giúp tài xế hai bánh dễ dàng gia nhập nền tảng Xanh SM, nâng thu nhập và giảm phụ thuộc vào xe máy xăng thông thường. "Đây cũng là cách GSM thúc đẩy công cuộc chuyển đổi xanh, đảm bảo an ninh năng lượng và ổn định an sinh xã hội cho đất nước", ông nói.

Mẫu xe máy điện đổi pin VinFast Evo tại một sự kiện. Ảnh: Tuấn Vũ

Hiện, VinFast đã ra mắt 3 mẫu xe máy điện đổi pin gồm Viper, Feliz II và Evo, giá bán từ 19,9 triệu đồng. Người dùng có thể tùy chọn mua hoặc thuê pin với chi phí từ 175.000 đồng một tháng cho 1 pin, hoặc 300.000 đồng một tháng cho 2 pin. Mức phí đổi pin tại tủ công cộng là 9.000 đồng một lần.

Quang Anh