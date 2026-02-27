Tài xế tử vong trên xe điện Xiaomi cháy do cửa không mở được

Trung QuốcTheo báo cáo từ kết quả điều tra vụ va chạm và cháy xe Xiaomi ở Thành Đô, tài xế không thể mở cửa do hệ thống mất điện.

Theo báo cáo pháp y mà Caixin thu được, chiếc xe đang di chuyển với tốc độ 167 km/h khi xảy ra va chạm, và tài xế không thể thoát ra ngoài vì cửa không thể mở được sau khi hệ thống bị mất điện.

Vụ việc xảy ra vào ngày 13/10/2025, khiến một người đàn ông 31 tuổi tên Đặng tử vong. Người này được xác định là lái xe trong tình trạng say rượu. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 3h sáng khi chiếc Xiaomi của Đặng va chạm với một xe khác trên con đường ở Thành Đô, sau đó đâm vào dải phân cách và bốc cháy.

Người từ bên ngoài cố mở cửa để cứu tài xế trong xe cháy. Ảnh chụp màn hình.

Báo cáo pháp y từ trung tâm giám định Tứ Xuyên tiết lộ những chi tiết quan trọng về vụ tai nạn. Chiếc xe đang di chuyển với tốc độ khoảng 203 km/h trong ba giây trước khi va chạm, giảm tốc độ xuống còn 167 km/h khi xảy ra va chạm với xe phía trước và 138 km/h khi đâm vào dải phân cách giữa đường.

Điều đáng lo ngại nhất đối với các chuyên gia an toàn là phát hiện rằng "các cửa không thể mở từ bên ngoài vì vụ va chạm đã khiến hệ thống điện áp thấp bị mất điện, làm vô hiệu hóa chức năng mở tay nắm cửa". Báo cáo lưu ý rằng các cửa xe có nút mở điện ở bên ngoài nhưng thiếu tay nắm cơ khí khẩn cấp có thể hoạt động mà không cần điện.

Lời kể của các nhân chứng mô tả một cảnh tượng kinh hoàng. Một người cho biết chiếc xe cháy bùng lên ba lần riêng biệt trong vòng 5 phút sau va chạm. Mặc dù nhiều người chứng kiến cố gắng cứu tài xế, cửa xe không thể mở được từ bên trong lẫn bên ngoài.

Ôtô bốc cháy sau va chạm, người qua đường phá cửa bất thành Video: SCW

Video cho thấy một người dùng sức kéo mạnh cửa bên lái nhưng loạng choạng lùi lại, người khác dùng cùi chỏ đập vào kính, người thứ ba giơ chân đạp mạnh vài lần nhưng bất lực.

Chiếc xe sử dụng cửa điện với tay nắm mở khẩn cấp bằng cơ học được đặt ở vị trí yêu cầu người dùng phải duỗi thẳng cánh tay qua cửa kính để với tới từ bên ngoài, như các phóng viên của Caixin đã xác nhận tại một showroom ôtô của Xiaomi.

Đây là vụ cháy xe Xiaomi thứ ba trong năm 2025 và là lần thứ hai vấn đề cửa không mở được sau va chạm được đặt ra. Tháng 3/2025, một chiếc Xiaomi SU7 gặp tai nạn trên đường cao tốc ở An Huy, khiến ba người thiệt mạng. Những lo ngại tương tự về việc cửa bị khóa đã được nêu ra trong vụ việc này.

Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT) đã đáp lại những lo ngại về an toàn này bằng cách soạn thảo các tiêu chuẩn bắt buộc mới cho tay nắm cửa ôtô. Các quy định mới, được phê duyệt vào tháng 1, sẽ yêu cầu tất cả các cửa phải được trang bị tay nắm cơ học có thể hoạt động mà không cần điện, ngay cả sau khi xảy ra sự cố hỏng pin hoặc quá nhiệt. Các nhà sản xuất có thời hạn đến năm 2027 để thực hiện những thay đổi này trên các mẫu xe mới và đến năm 2029 đối với các mẫu xe hiện có.

Gia đình nạn nhân đã phản đối việc xác định trách nhiệm tai nạn, trong đó đổ hoàn toàn lỗi cho người lái xe. Luật sư của họ tuyên bố rằng mặc dù người lái xe có thể chịu trách nhiệm về vụ va chạm, điều này không giải quyết được các vấn đề an toàn tiềm ẩn của xe đã ngăn cản việc thoát hiểm sau tai nạn, theo CarNewsChina.

Vụ việc làm dấy lên cuộc tranh luận rộng rãi về an toàn của xe điện, đặc biệt về thiết kế cửa và an toàn pin trong các tình huống va chạm. Gia đình nạn nhân được cho là đang yêu cầu điều tra thêm về việc liệu chiếc xe có gặp phải sự bất thường trong hệ thống phanh hoặc mất kiểm soát trước khi va chạm hay không.

