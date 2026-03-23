Tài xế thoát chết trong ôtô bị vò nát trên đường cao tốc

Ninh BìnhCú tông dồn toa trên cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 khiến chiếc Yaris Cross biến dạng hoàn toàn, nhưng tài xế chỉ bị thương nhẹ.

Cơ quan chức năng cho biết, vụ va chạm dồn toa xảy ra giữa ba xe container, hai xe tải và một chiếc xe con Toyota Yaris Cross tại khu vực gần hầm Tam Điệp, địa phận phường Yên Sơn, hướng Thanh Hóa - Hà Nội, chiều 22/3.

Tại hiện trường, chiếc Yaris Cross màu đen bị kẹp giữa container và xe tải, thân xe bị vò nát, không còn hình dạng ban đầu. Đuôi xe bị đâm dồn vào tới sát hàng ghế sau. Trong khi đầu xe và thân xe bên trái không còn nguyên vẹn, nóc xe bị thổi bay. Một bánh xe phía sau văng khỏi trục, các mảnh vỡ từ kính chắn gió, nhựa ốp và đèn văng tung tóe khắp mặt đường trong khoảng hàng chục mét.

Tài xế chiếc Yaris Cross đã may mắn thoát chết, chỉ bị thương nhẹ.

Chiếc xe bị đâm từ phía sau, quay ngược đầu trên cao tốc. Ảnh: Nguyễn Thiên

Vụ va chạm xảy ra trên cả làn hai làn khiến giao thông hướng về Hà Nội bị tê liệt hoàn toàn. Lượng phương tiện cuối tuần tăng cao, tình trạng ùn tắc nhanh chóng lan rộng, dòng xe nối đuôi nhau kéo dài hơn 10 km tới hiện trường vụ tai nạn.

Đại diện Văn phòng Quản lý đường bộ I.1 cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn, điều kiện mặt đường khô ráo, hệ thống biển báo và an toàn giao thông tại đoạn tuyến này đầy đủ.

Lực lượng CSGT và đơn vị quản lý đường bộ đã phân luồng, điều tiết giao thông. Tối cùng ngày, các xe cứu hộ chuyên dụng đã được huy động để tách các phương tiện gặp nạn, giải phóng hiện trường.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra. Bước đầu công an nhận định có thể do các xe không giữ khoảng cách an toàn khi lưu thông với tốc độ cao trên cao tốc.

Khi hình ảnh chiếc Yaris Cross bị vò nát lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người đặt câu hỏi vì sao túi khí không bung. Tuy vậy, theo các chuyên gia lái xe an toàn, đây là tình huống bị tông từ phía sau, trong khi phần đầu xe - nơi có các cảm biến túi khí - còn nguyên vẹn, nên túi khí sẽ không bung.

Thực tế, túi khí sinh ra để bảo vệ người lái trong tình huống người bị lao về phía trước, tức xe đâm vào xe phía trước. Trong khi đó nếu bị đâm từ phía sau, quán tính sẽ khiến người trên xe bị dán chặt vào ghế chứ không lao về trước. Tuy vậy, để xác định xe có bung túi khí hay không, còn phụ thuộc vào hướng đâm, lực đâm trong tình huống thực tế.

Lê Hoàng