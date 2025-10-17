Tài xế suýt đột quỵ vì lạm dụng nước tăng lực

Hà NộiNgười đàn ông 37 tuổi thường xuyên uống nước tăng lực khi lái xe để giữ tỉnh táo, kết quả huyết áp luôn tăng cao vượt ngưỡng, nguy cơ đột quỵ.

Bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, cho biết bệnh nhân nhập viện ngày 16/10 khi huyết áp 180/100 mmHg, cao gần gấp rưỡi mức bình thường (dưới 120/80 mmHg).

Để loại trừ yếu tố tâm lý "tăng huyết áp áo choàng trắng", các bác sĩ cho anh đeo máy theo dõi huyết áp 24 giờ tại nhà. Kết quả cho thấy huyết áp của bệnh nhân luôn duy trì ở mức 160-190 mmHg, có lúc chạm ngưỡng 200 mmHg ngay cả khi ngủ, đặt anh vào nguy cơ đột quỵ rất cao.

Các xét nghiệm chuyên sâu như chụp mạch thận, chụp não và kiểm tra tuyến giáp đều không phát hiện bất thường. Bác sĩ kết luận anh bị tăng huyết áp vô căn ở mức độ nặng, xuất phát từ lối sống thiếu khoa học. Khai thác bệnh sử, bệnh nhân cho biết do đặc thù công việc lái xe về đêm, anh thường xuyên lạm dụng nước tăng lực để tỉnh táo, có hôm uống hết một lốc trong đêm. Ban ngày, anh ngủ bù, hầu như không vận động. Bác sĩ Mạnh nhận định thói quen này kéo dài nhiều năm là nguyên nhân trực tiếp gây ra bệnh.

Lạm dụng nước tăng lực có thể gây tăng huyết áp, nguy cơ đột quỵ. Ảnh: Quang Anh

Theo ông Mạnh, hàm lượng caffeine và đường rất cao trong nước tăng lực kích thích tim đập nhanh, co mạch máu, dẫn đến tăng huyết áp. Lạm dụng chúng chẳng khác nào "đổ thêm dầu vào lửa", khiến huyết áp tăng vọt, nguy cơ đột quỵ nhân lên gấp nhiều lần, đặc biệt nguy hiểm với người có sẵn bệnh nền.

Bệnh nhân được điều trị bằng thuốc hạ áp kết hợp yêu cầu thay đổi hoàn toàn lối sống như ngưng thức đêm, không uống nước tăng lực, hạn chế cà phê, rượu bia và tập thể dục đều đặn.

Tình trạng tăng huyết áp đang ngày càng trẻ hóa, liên quan mật thiết đến lối sống hiện đại như căng thẳng công việc, thiếu ngủ, lười vận động, ăn nhiều đồ dầu mỡ và sử dụng các chất kích thích. Nhiều người trẻ chủ quan, chỉ đi khám khi đã có triệu chứng nặng như đau đầu, chóng mặt, mờ mắt.

Các chuyên gia khuyến cáo tăng huyết áp ở người trẻ là "ngòi nổ" cho các biến chứng sớm như nhồi máu cơ tim, suy tim, tổn thương thận và mắt. Để giữ tỉnh táo, mọi người nên vận động nhẹ nhàng, hít thở sâu thay vì dựa vào đồ uống kích thích. Cần đo huyết áp định kỳ và duy trì lối sống khoa học, tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày.

Thúy Quỳnh