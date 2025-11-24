Tài xế say xỉn phải dùng biển số đặc biệt

MỹMột số bang buộc tài xế từng lái xe khi say rượu phải đổi sang biển số đặc biệt, nhằm tăng cường giám sát và răn đe.

Không chỉ xử phạt hành chính và tước bằng lái, một số bang tại Mỹ còn buộc tài xế vi phạm nồng độ cồn phải sử dụng biển số xe đặc biệt. Đây được xem là biện pháp răn đe mạnh, đồng thời giúp lực lượng chức năng dễ nhận diện để giám sát.

Biển số dành cho tài xế vi phạm lái xe có nồng độ cồn tại Ohio (trái) và Minnesota (phải). Ảnh: pl8ster

Ohio là một trong những bang hiếm hoi tại Mỹ sử dụng loại biển số màu vàng và chữ đỏ dành cho người bị kết án lái xe khi có nồng độ cồn, thường được đặt biệt danh là "party plate", khác biệt hẳn với những biển số nền trắng chữ xanh dương thông thường. Quy định xuất hiện từ cuối thập niên 1960 và được mở rộng mạnh vào năm 2004.

Quyết định buộc tài xế sử dụng biển số vàng phụ thuộc vào nhiều yếu tố, gồm lịch sử vi phạm giao thông của người đó, nồng độ cồn đo được tại thời điểm vi phạm, hay có gây thiệt hại tài sản hay thương tích cho người khác. Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ, thẩm phán sẽ quyết định có áp dụng biển số đặc biệt hay không. Nếu bị yêu cầu, tài xế phải gắn biển tối thiểu 6 tháng và trong một số trường hợp có thể lên đến 5 năm tùy tòa án.

Bang Minnesota cũng có biển số đặc biệt cho các tài xế vi phạm lái xe khi có nồng độ cồn, mở đầu bằng chữ W nên được gọi là "whiskey plate". Khác với Ohio, loại biển số này không đổi màu quá nổi bật, nhưng hệ thống ký tự chuẩn hóa cho phép cảnh sát nhận diện nhanh phương tiện thuộc diện vi phạm trước đây.

Quy định ở Minnesota nhắm vào nhóm tài xế nguy cơ cao, ví dụ như tài xế có nồng độ cồn trong máu cao gấp đôi mức cho phép 0,08g/100ml máu, hoặc lái xe có nồng độ cồn và trên xe có trẻ em. Minnesota xem những tình huống này là nghiêm trọng và yêu cầu sử dụng biển số đặc biệt như một biện pháp giám sát bổ sung. Khi bị buộc dùng biển chữ W, tài xế không chỉ phải gắn biển lên xe của mình mà còn trên bất kỳ phương tiện nào họ dự định sử dụng. Vì vậy, xe đứng tên vợ hoặc con, nếu người vi phạm sử dụng, xe cũng phải mang biển W.

Việc sử dụng biển vàng hay biển W khiến xe trở nên dễ nhận ra giữa dòng giao thông. Không chỉ cảnh sát mà cả cộng đồng đều có thể nhận biết rằng chủ xe từng bị kết án lái xe khi say rượu. Trên thực tế, nhiều người bị dùng biển vàng cho biết họ bị cảnh sát dừng xe kiểm tra thường xuyên hơn và chịu áp lực lớn khi đậu xe ở nơi công cộng. Một số thẩm phán tại Ohio vẫn ủng hộ biện pháp này, cho rằng sự xấu hổ và quan sát từ xã hội có thể khiến người vi phạm giảm khả năng tái phạm. Trong khi đó, các nhóm bảo vệ quyền riêng tư phản đối mạnh mẽ vì cho rằng đây là hình thức bêu tên, gây ảnh hưởng kéo dài đến người phạm và thậm chí cả các thành viên trong gia đình họ.

Xe sử dụng biển số đặc biệt cho tài xế lái xe có nồng độ cồn tại Ohio. Ảnh: TMJ4

Chính vì thế, biển màu vàng tại Ohio đã được ngừng cấp từ 2021, nhưng các tài xế được cấp biển vàng trước đó vẫn phải tiếp tục sử dụng đến khi hết thời hạn quy định, trong khi Minnesota vẫn duy trì quy định sử dụng biển W. Tuy nhiên, tài xế tại Minnesota hiện có thể lựa chọn lắp thiết bị yêu cầu thổi hơi kiểm tra nồng độ cồn trước khi khởi động xe, thay vì phải dùng các loại biển đặc biệt này.

