Tài xế lo ngại 'bị dừng xe liên tục'

Nhiều tài xế lo ngại đợt tổng kiểm soát phương tiện trong một tháng khiến họ "liên tục bị dừng xe trên đường" dù không có vi phạm khi lưu thông.

Tài xế container kiểm tra nhanh ma tuý qua ống thổi nước bọt trên quốc lộ 17 qua huyện Thuận Thành, Bắc Ninh sáng 19/5. Ảnh: Bá Đô

Từ ngày 15/5, CSGT trên toàn quốc bắt đầu đợt tổng kiểm soát phương tiện kéo dài một tháng. Khác với kiểm soát thông thường hàng ngày, cảnh sát chỉ được xử lý một lỗi vi phạm theo kế hoạch, chuyên đề; trong đợt tổng kiểm soát này, CSGT được phép dừng mọi phương tiện không cần lý do, không cần phát hiện lỗi vi phạm trước đó để kiểm tra 4 loại giấy tờ (bằng lái, đăng ký, đăng kiểm, bảo hiểm dân sự) của tài xế; test nhanh nồng độ cồn, ma túy' xử phạt vi phạm tốc độ...

Sáng 19/5, trên quốc lộ 17 đoạn qua khu công nghiệp Khai Sơn, Thuận Thành (Bắc Ninh), tài xế Phùng Văn Quý ở Hải Phòng bị kiểm tra 4 loại giấy tờ và test nhanh nồng độ cồn, ma tuý. Sau khoảng 10 phút, nam tài xế được thông báo không vi phạm. Nhận lại giấy tờ, tài xế Quý thắc mắc "nếu đã bị kiểm tra ở chốt này rồi, đi đến các chốt khác ở Hải Dương, Hải Phòng liệu có bị kiểm tra tiếp hay không? Xe liên tục bị dừng sẽ rất mất thời gian, ảnh hưởng đến tiến độ giao hàng theo giao ước với công ty".

Nhiều tài xế khác có chung thắc mắc nêu trên và cho rằng, nếu mục đích của đợt này là kiểm soát tai nạn giao thông, CSGT nên tăng cường xử lý vi phạm ở các tuyến đường nhiều "điểm đen"; dùng các phương tiện như camera để phát hiện vi phạm, không nhất thiết đồng loạt kiểm tra dàn trải.

Ông Đinh Văn Quý, chủ xe khách tuyến Đắc Lắk - Bắc Giang phản ánh, đợt dịch Covid-19 vừa qua, nhà xe phải nghỉ hơn 2 tháng nên rất khó khăn vì trước đó vay lãi ngân hàng mua xe. Khi hoạt động trở lại, các chuyến Đắc Lắk - Bắc Giang của nhà xe này chỉ có trung bình 6 khách trên xe giường nằm 45 chỗ.

Theo ông Quý, trên hành trình xe khách đi qua hơn 10 tỉnh, tuyến đường trên 1.000 km, bị dừng tới 4 lần ở các địa điểm khác nhau trên quốc lộ, cao tốc khiến "mất tổng cộng hàng tiếng đồng hồ".

"Có hôm ở cao tốc Ninh Bình, vì cảnh sát dừng nhiều xe nên tài xế xe khách của tôi phải chờ gần một giờ để kiểm tra nồng độ cồn. Khách bức xúc vì trời nắng nóng và hành trình dài mà phải dừng quá lâu. Còn nhà xe liên tục phải gọi điện xin lùi thời gian giao đồ cho những người đã đến điểm hẹn", ông Quý chia sẻ.

Ông Quý đề nghị các chốt kiểm soát giao thông liên hệ với nhau để tránh trường hợp các xe bị dừng nhiều lần, gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của doanh nghiệp và bức xúc cho hành khách.

Ông Bùi Danh Liên, Phó chủ tịch Hiệp hội vận tải TP Hà Nội, cho rằng mục đích của đợt tổng kiểm soát phương tiện là tốt, giúp phát hiện những trường hợp vi phạm mà quan sát bình thường sẽ không phát hiện ra, góp phần ngăn chặn tai nạn giao thông. Tuy nhiên theo ông Liên, trong bối cảnh dịch bệnh gây ảnh hưởng lớn, cơ quan chức năng cần nghiên cứu phương pháp kiểm tra phù hợp, tránh ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, sản xuất và đi lại bình thường của người dân, doanh nghiệp.

"CSGT không nên kiểm tra dàn trải trên khắp các tuyến đường và kiểm tra nhiều lần với một phương tiện", ông Liên nói và đề xuất cơ quan chức năng nghiên cứu khi dừng xe, kiểm tra xong thì dán lên phương tiện một loại giấy có hiệu lực trong khoảng thời gian nhất định, qua đó tránh tình trạng kiểm tra chồng chéo.

Tài xế xe tải bị dừng kiểm tra giấy tờ trên quốc lộ 17 sáng 19/5. Ảnh: Bá Đô

Trước phản ánh của tài xế, thiếu tá Trần Minh Tiệp - tổ trưởng CSGT, Công an tỉnh Bắc Ninh, nói đợt tổng kiểm soát này là cần thiết, giúp cảnh sát phát hiện các tài xế vi phạm nồng độ cồn, ma tuý nhiều hơn so với chỉ kiểm tra phương tiện khi có dấu hiệu vi phạm giao thông.

Theo thiếu tá Tiệp, tài xế bị kiểm tra ở nhiều chốt trên đường vì sau khi qua chốt, có thể tài xế nào đó dừng xe nghỉ ngơi, ăn cơm, sử dụng rượu bia hoặc dùng ma tuý, nếu các chốt khác không kiểm tra sẽ bỏ lọt vi phạm.

Trong 4 tiếng sáng 19/5, tổ công tác CSGT trên quốc lộ 17 dừng, kiểm tra gần 300 phương tiện, phần lớn là xe tải, container, ôtô con, xe máy và chỉ gần 10 tài xế bị lập biên bản với các lỗi vi phạm nồng độ cồn, bảo hiểm hết hạn... "Có thể do tài xế được tuyên truyền từ trước về đợt tổng kiểm soát này nên tỉ lệ vi phạm giao thông rất ít", thiếu tá Tiệp lý giải.

Một tài xế ôtô bị cảnh sát giao thông Bắc Ninh lập biên bản xử phạt, thu giữ lại bảo hiểm đã hết hạn một tuần. Ảnh: Bá Đô

Lý giải việc tổng kiểm soát phương tiện ngay sau giãn cách xã hội, lãnh đạo Cục CSGT cho hay "chúng tôi triển khai nhiệm vụ theo chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ và Bộ Công an về nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong quý II, đồng thời dựa trên thực tế là vi phạm giao thông có chiều hướng gia tăng". Cùng với đó, việc tổng kiểm soát phương tiện, dừng xe không cần lỗi ban đầu thực hiện theo quy định tại thông tư 01/2016 của Bộ Công an.

"Mục đích cao nhất của tổng kiểm soát là bảo vệ tính mạng, sự an toàn của người dân khi tham gia giao thông. Trong thực tế, nếu thực hiện chuyên đề bình thường, nghĩa là không dừng xe khi không phát hiện lỗi ban đầu thì khó phát hiện các vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, giấy phép lái xe, biển số xe và đăng ký xe giả", vị này nói và dẫn chứng trong 5 ngày qua, CSGT toàn quốc đã phát hiện hơn 3.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn, hơn 50 tài xế dương tính với ma túy, hàng nghìn lái xe không có bằng lái, dùng bằng giả.

Trước thắc mắc của tài xế là không vi phạm giao thông vẫn bị dừng ở nhiều chốt khác nhau, gây phiền toái, lãnh đạo Cục CSGT xác nhận "có thể xảy ra trường hợp phương tiện lưu thông trên tuyến bị một số chốt CSGT kiểm tra". Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, kết nối liên tỉnh, liên tuyến, CSGT sẽ xác minh các xe đã được kiểm soát trước đó để không cần phải kiểm tra lại. Ngoài ra, với các phương tiện có dấu hiệu vi phạm, dù trước đó đã bị kiểm tra hay chưa, lực lượng chức năng vẫn sẽ dừng xe để xử lý theo quy định.

Theo lãnh đạo Cục CSGT, những ngày qua lực lượng chức năng chỉ kiểm soát gần 10% tổng số phương tiện cơ giới đường bộ, nghĩa là cứ 10 xe đi trên đường thì cảnh sát dừng một xe. "Quá trình kiểm tra giấy tờ hay nồng độ cồn chỉ mất tối đa 2 phút cho mỗi trường hợp, do vậy chúng tôi mong nhận được sự hợp tác của người dân, tài xế để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông", vị này nói.

Từ ngày 15 đến 19/5, CSGT trên toàn quốc đã dừng, kiểm tra khoảng 260.000 phương tiện, lập biên bản xử lý gần 60.000 tài xế vi phạm với các lỗi khác nhau; trong đó gần 3.300 tài xế vi phạm nồng độ cồn, 51 tài xế dương tính với ma túy.

Trong 5 ngày đầu tổng kiểm soát, toàn quốc xảy ra 136 vụ TNGT đường bộ, làm chết 56 người, làm bị thương 105 người. So với 5 ngày trước liền kề (từ ngày 9/5 đến ngày 14/5), TNGT đường bộ giảm 78 vụ, giảm 58 người chết và giảm 44 người bị thương.

Bá Đô