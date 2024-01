Tài xế lái ôtô tông CSGT, vượt chốt đo nồng độ cồn

Nghệ AnTài xế ôtô 5 chỗ không chấp hành hiệu lệnh kiểm tra nồng độ cồn ở TP Vinh, quay đầu xe tông vào CSGT đang làm nhiệm vụ phía trước rồi bỏ chạy.

Hơn 20h ngày 21/1, khi làm nhiệm vụ đo nồng độ cồn trên đường Trần Phú, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự (Công an TP Vinh) yêu cầu tài xế ôtô 5 chỗ hiệu Mazda chạy hướng Nam - Bắc đi vào lề đường bên phải để kiểm tra.

Tuy nhiên, tài xế không chấp hành hiệu lệnh, lùi ôtô rồi quay đầu. 6 cảnh sát giao thông (CSGT) đứng xung quanh xe ngăn cản, gõ vào kính yêu cầu tài xế dừng xe xuống trình diện. Dù vậy, người ngồi bên trong vẫn đạp ga, tông ôtô vào các thành viên tổ công tác khiến họ phải nhảy sang hai bên.

Một CSGT đã dùng điện thoại quay video, chụp mặt tài xế cùng biển số phương tiện. Sau khoảng một phút, tài xế đã lái ôtô thoát khỏi chốt đo nồng độ cồn, chạy ngược chiều theo hướng Bắc - Nam. Thời điểm trên, làn đường bên phải theo hướng Nam - Bắc có nhiều phương tiện qua lại.

Lãnh đạo Đội CSGT - Trật tự TP Vinh cho biết đang truy tìm tài xế vi phạm để xử lý.

Tài xế tông CSGT, vượt chốt đo nồng độ cồn Tài xế ôtô Mazda vượt chốt đo nồng độ cồn trên đường Trần Phú, TP Vinh, tối 21/1. Video: Người dân cung cấp Từ ngày 10/1 đến 9/3, cảnh sát giao thông cả nước tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm giao thông trên cả đường bộ, đường sắt và đường thủy. Tại Nghệ An, công an đã lập các chốt kiểm tra nồng độ cồn ở nhiều huyện, thị xã, thành phố.

Ba ngày trước, Công an Hà Tĩnh đã khởi tố Đặng Đình Vượng, nam sinh lớp 12, về hành vi Chống người thi hành công vụ, theo điều 330 Bộ luật Hình sự. Vượng bị cáo buộc lái xe máy vượt chốt tuần tra, tông thiếu tá cảnh sát giao thông Hồ Sỹ Tích dập phổi.

Hồi tháng 12/2023, Công an huyện Hưng Nguyên, Nghệ An, cũng khởi tố Tô Bá Hoài Nam, 18 tuổi, trú huyện Nam Đàn về tội Cố ý gây thương tích, theo Điều 134 Bộ luật Hình sự. Nam bị cáo buộc cố ý gây thương tích do lái xe máy vượt chốt đo nồng độ cồn, tông thiếu tá cảnh sát giao thông gãy chân.

