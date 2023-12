Thanh niên tông gãy chân CSGT bị khởi tố

Nghệ AnTô Bá Hoài Nam, 18 tuổi, bị cáo buộc cố ý gây thương tích do lái xe máy vượt chốt đo nồng độ cồn, tông thiếu tá CSGT gãy chân.

Ngày 20/12, Nam bị Công an huyện Hưng Nguyên khởi tố về tội Cố ý gây thương tích, theo Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Tô Bá Hoài Nam tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, khoảng 14h ngày 11/12, tổ công tác thuộc Đội CSGT - Trật tự Công an huyện Hưng Nguyên phối hợp Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An lập chốt kiểm tra nồng độ cồn trên quốc lộ 46, đoạn qua khối 9, thị trấn Hưng Nguyên.

Thấy Nam lái xe máy chạy hướng TP Vinh đi huyện Hưng Nguyên không đội mũ bảo hiểm, xe thiếu gương chiếu hậu, tổ công tác ra hiệu lệnh dừng kiểm tra.

Thanh niên lao xe máy vào cảnh sát giao thông Camera nhà dân ghi cảnh thiếu tá CSGT bị tông trên quốc lộ 46A, đoạn qua huyện Hưng Nguyên hôm 11/12. Video: Người dân cung cấp

Cơ quan điều tra cáo buộc, Nam không chấp hành, phóng xe với tốc độ cao vượt qua chốt đo nồng độ cồn, tông trúng thiếu tá Nguyễn Xuân Cảnh, 37 tuổi. Cú tông khiến anh Cảnh ngã xuống đường, gãy chân, phải ra bệnh viện ở Hà Nội điều trị.

Tại cơ quan điều tra, Nam thừa nhận hành vi, khai trước đó do vi phạm luật giao thông, sợ bị xử phạt nên vượt chốt đo nồng độ cồn.

Đức Hùng