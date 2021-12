Tài xế kéo lê xe của công an bị tạm giữ

TP HCMĐinh Đình Dương, tài xế ôtô bán tải cuốn xe máy công an vào gầm, bị điều tra về hành vi Chống người thi hành công vụ và Hủy hoại tài sản, ngày 13/12.

Dương, 23 tuổi, bị tạm giữ hình sự, thừa nhận rạng sáng 2 hôm trước đã lái ôtô bán tải trong lúc say rượu, kéo lê xe máy của cán bộ Công an xã An Phú, huyện Củ Chi.

Cảnh sát xác định, Dương chưa có bằng lái, chiếc xe bán tải là của người thân anh ta. Khi gây tai nạn, ôtô này gắn biển số giả.

Xe máy của công an bị hư hỏng, lốc máy bị mài mòn sau khi bị xe tải tông, kéo lê. Ảnh: Nguyễn Nguyên

Rạng sáng 11/12, Dương lái xe bán tải chạy tốc độ cao, bấm kèn inh ỏi trên tỉnh lộ 15 hướng về ngã tư Tân Quy. Lúc này, tổ tuần tra của Công an huyện Củ Chi, phối hợp Công an xã An Phú, ra hiệu lệnh yêu cầu tài xế dừng xe, kiểm tra.

Theo cơ quan điều tra, Dương cho ôtô chạy chậm lại, song khi đến gần tổ tuần tra bất ngờ nhấn ga, cuốn xe máy của công an chặn phía trước vào gầm, kéo lê quãng đường dài. Camera an ninh nhà dân trên đường ghi nhận các tia lửa dưới gầm ôtô bắn tung toé.

Đến khu vực xã An Nhơn Tây, chiếc xe máy văng ra ngoài, Dương lái xe về nhà thay biển số thật vào.

Quốc Thắng