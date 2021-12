Ôtô tải kéo lê xe máy của công an

TP HCMBị yêu cầu dừng xe kiểm tra, tài xế ôtô bán tải không chấp hành, nhấn ga cuốn xe máy công an xã ở huyện Củ Chi trên quãng đường khoảng 2 km.

Ôôtô bán tải kéo lê xe máy công an xã Camera ghi cảnh ôtô bán tải kéo lê xe máy. Video: Người dân cung cấp

Ngày 12/12, Công an huyện Củ Chi đã lập biên bản tạm giữ ôtô và lấy lời khai nam tài xế kéo lê xe máy của Công an xã An Phú để điều tra.

Theo đại diện UBND xã An Phú, khoảng 1h hôm qua, thấy xe bán tải chạy tốc độ cao, bấm kèn inh ỏi trên tỉnh lộ 15 hướng về ngã tư Tân Quy, tổ tuần tra công an xã yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Xe máy của công an bị hư hỏng, lốc máy bị mài mòn. Ảnh: Nguyễn Nguyên

Tài xế cho xe chạy chậm nhưng khi đến gần bất ngờ nhấn ga cuốn xe máy của công an chặn phía trước, kéo lê quãng đường dài. Tia lửa dưới gầm ôtô bắn tung toé. Đến xã An Nhơn Tây, xe máy văng ra lề đường, ôtô vẫn lao đi. Sự việc không gây thương vong.

Bước đầu truy xét, Công an huyện Củ Chi xác định tài xế là nhân viên một ngân hàng, lúc xảy ra sự việc có biểu hiện say xỉn.

Đình Văn