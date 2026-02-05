Tài xế gặp khó khi cao tốc từ TP HCM tới Nha Trang không có cây xăng

Hai trạm xăng tại trạm dừng cao tốc TP HCM – Dầu Giây ngừng bán, khiến nhiều tài xế lúng túng vì quãng đường gần 400 km thiếu điểm tiếp nhiên liệu, tiềm ẩn rủi ro an toàn.

Trưa 4/2, lưu lượng xe ghé trạm dừng chân trên cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây, hướng đi Nha Trang, tăng mạnh do nhu cầu về quê ăn Tết của người dân các tỉnh phía Nam ra miền Trung, miền Bắc.

Tại trạm dừng chân xã Xuân Quế, nhiều tài xế bất ngờ khi cửa hàng xăng dầu tạm ngừng bán. Anh Nam, 38 tuổi, lái xe tải vừa chở hàng từ TP Phan Thiết vào TP HCM, cho biết ghé trạm để đổ nhiên liệu khi dầu gần cạn nhưng không được phục vụ.

Anh Nam được nhân viên hướng dẫn nút giao gần nhất để đổ xăng khi đi ra Phan Thiết trưa 4/2. Ảnh: Phước Tuấn

"Nhân viên báo ngừng bán, chúng tôi chỉ còn cách ra nút giao gần nhất để tiếp nhiên liệu rồi quay lại cao tốc", anh Nam nói, lo ngại việc trạm dừng chân đóng cửa bán xăng khiến tài xế lúng túng, hành trình bị gián đoạn và phát sinh phiền hà.

Cũng vừa tấp vào trạm để tiếp nhiên liệu, chị Hồng lái xe gia đình không khỏi lo lắng khi được nhân viên thông báo cửa hàng xăng đã ngừng bán. Nữ tài xế chở ba người từ TP HCM về quê ăn Tết, dự định nghỉ trưa rồi đổ đầy bình để đi tiếp.

"Xe chỉ còn đủ chạy đến Phan Thiết, chắc tôi phải rẽ xuống nút giao nào đó để đổ xăng rồi mới tiếp tục hành trình", chị Hồng nói.

Cao tốc TP HCM – Dầu Giây dài 55 km, trung bình mỗi ngày có 60.000–70.000 lượt xe, là một trong năm tuyến cao tốc kết nối TP HCM với Nha Trang. Đây là tuyến huyết mạch, song hiện chỉ đoạn TP HCM – Dầu Giây có trạm dừng chân kèm cây xăng, do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần Thái Sơn E&C và Công ty TNHH TMDV Xăng dầu Châu Thành.

Quá trình khai thác phát sinh tranh chấp giữa các bên, dẫn đến việc kiện tụng tại tòa. Ngày 8/12/2025, TAND khu vực 1 TP HCM áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, yêu cầu giữ nguyên hiện trạng tài sản tại trạm dừng nghỉ cho đến khi có phán quyết. Vì vậy, hai cửa hàng xăng dầu tại đây chưa đủ điều kiện được cấp lại giấy chứng nhận bán lẻ, phải tạm ngừng hoạt động hơn 10 ngày qua.

Cửa hàng được rào chắn, tạm dừng bán. Ảnh: Phước Tuấn

Theo nhiều tài xế, thông tin cửa hàng xăng tại trạm tạm ngưng bán đã được chia sẻ trên các nhóm mạng xã hội từ khoảng một tuần nay, giúp họ chủ động tiếp nhiên liệu trước khi vào cao tốc. Tuy vậy, vẫn có không ít người chưa nắm rõ, tiếp tục tấp vào trạm để hỏi đổ xăng.

Nhân viên cửa hàng phải túc trực giải thích, đồng thời hướng dẫn tài xế rẽ xuống nút giao quốc lộ 56 gần nhất để tiếp nhiên liệu. "Có trường hợp xe không còn đủ xăng để ra nút giao, chúng tôi phải hỗ trợ mua tạm xăng lẻ cho họ", anh Hồ Văn Quý, nhân viên cửa hàng xăng tại trạm dừng cao tốc TP HCM – Dầu Giây, cho biết.

Đại diện đơn vị quản lý cửa hàng kiến nghị cơ quan chức năng xem xét cấp phép tạm thời trong giai đoạn cao điểm Tết, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và bảo đảm nguồn cung xăng dầu thiết yếu trên tuyến cao tốc.

Hai hôm trước, Sở Công Thương Đồng Nai có văn bản gửi Bộ Công Thương đề nghị hỗ trợ giải pháp cung ứng nhiên liệu trong trường hợp đặc biệt trên cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây.

Hai trạm dừng nghỉ trên cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây. Ảnh: Phước Tuấn

Theo sở này, việc hai cửa hàng xăng dầu tại trạm dừng nghỉ đồng loạt ngừng bán khiến nguồn cung trên toàn tuyến bị gián đoạn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Hiện VEC cùng các sở, ngành liên quan chưa tìm được phương án phù hợp, nên Sở Công Thương kiến nghị Bộ Công Thương hướng dẫn, hỗ trợ để VEC tổ chức cung ứng xăng dầu tạm thời trong thời gian chờ phán quyết của tòa án.

Phản hồi đề xuất, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết không có thẩm quyền cấp hoặc gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu. Cục đề nghị Sở Công Thương Đồng Nai báo cáo UBND tỉnh để xem xét, quyết định theo quy định.

Trong trường hợp cần thiết, Đồng Nai có thể phối hợp UBND tỉnh và Sở Công Thương các địa phương lân cận tổ chức bổ sung nguồn cung xăng dầu tại các cửa hàng gần tuyến cao tốc TP HCM – Dầu Giây. Đồng thời, Sở cần phối hợp với VEC tăng cường cảnh báo từ xa, thông tin rộng rãi việc hai cửa hàng dừng bán để tài xế chủ động tiếp nhiên liệu trước khi vào cao tốc.

Cơ quan thuộc Bộ Công Thương cũng đề nghị các bên liên quan phối hợp tòa án sớm giải quyết vụ tranh chấp dân sự, tạo điều kiện để các cửa hàng xăng dầu tại trạm dừng nghỉ sớm hoạt động lại.

Hiện cao tốc từ TP HCM đi Nha Trang chỉ ở trạm dừng tuyến TP HCM – Long Thành – Dầu Giây có cây xăng. Đồ họa: Đăng Hiếu

Phước Tuấn