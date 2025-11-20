Tài xế được miễn xử phạt khi lái xe vào làn khẩn cấp

Hà NộiTài xế được miễn xử phạt vì đi vào làn khẩn cấp tại đường Vành đai 3, trong tình huống đưa người đi cấp cứu.

Cục Cảnh sát giao thông cho biết nhận được video phản ánh của người dân về chiếc xe khách chạy vào làn khẩn cấp trên đường Vành đai 3 vào sáng 19/11. Cục chuyển phòng CSGT Hà Nội xác minh. Làm việc với cảnh sát, tài xế 43 tuổi, trú tại huyện Quốc Oai, cho biết lý do đi vào làn khẩn cấp vì phải chở người đi cấp cứu.

Theo đó, nam thanh niên 29 tuổi, cháu của tài xế, được đưa vào Bệnh viện 19-8. CSGT xác minh bệnh viện đã tiếp nhận bệnh nhân sáng cùng ngày với tình trạng nguy hiểm như tiền sử đái tháo đường và bị áp xe quanh amidan, dẫn đến sốt cao và khó thở. Cảnh sát kết luận trình bày của tài xế là đúng và rơi vào tình thế cấp thiết theo quy định pháp luật, do đó tài xế không bị xử phạt.

Xe đi vào làn khẩn cấp trên Vành đai 3 được người dân ghi lại. Ảnh: Cục CSGT

Theo Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012, "tình thế cấp thiết" là trường hợp người điều khiển phương tiện buộc phải thực hiện hành vi vi phạm để tránh gây thiệt hại lớn hơn cho sức khỏe, tính mạng hoặc tài sản. Với giao thông đường bộ, phương tiện đi vào làn dừng xe khẩn cấp khi cần đưa người bệnh đi cấp cứu, hoặc khi xử lý sự cố có nguy cơ đe dọa tính mạng có thể được coi là tình thế cấp thiết. Trong các trường hợp này, cơ quan chức năng có thể miễn xử phạt nếu xác minh được lý do chính đáng.

Trong trường hợp bị phạt nguội, tài xế sẽ được gửi thông báo bằng văn bản. Khi đó, tài xế có thể trình bày lý do, đồng thời cung cấp giấy tờ xác nhận của bệnh viện hoặc bệnh án của người được chở đi cấp cứu. Sau khi tiếp nhận lời khai và bằng chứng, cơ quan công an sẽ đánh giá và hỗ trợ giải quyết để đảm bảo quy định pháp luật và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân.

Tài xế cũng cần lưu ý rằng việc chở người đi khám bệnh thông thường không được xem là tình huống khẩn cấp. Các chuyến đi khám theo lịch hẹn hoặc kiểm tra sức khỏe định kỳ không thuộc trường hợp đe dọa trực tiếp đến tính mạng, nên tài xế vẫn phải tuân thủ đầy đủ quy định giao thông. Nếu đi vào làn khẩn cấp trong những tình huống này, người điều khiển phương tiện có thể bị xử phạt như các vi phạm thông thường.

Cục Cảnh sát giao thông cho biết ghi nhận tinh thần của người dân đã gửi video và hình ảnh vi phạm nhằm hỗ trợ lực lượng chức năng xử lý. Đơn vị khuyến khích lắp camera hành trình để bảo vệ người lái xe và góp phần phát hiện các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Hồ Tân