Tài xế được giảm án sau sự cố tông vào nhà dân làm chết 6 người

Nghệ AnVũ Văn Hảo được giảm từ 8 xuống còn 6 năm tù do tòa đánh giá tích cực khắc phục hậu quả, được gia đình bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 22/9, tại TAND tỉnh Nghệ An, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét đơn kháng cáo của Hảo, 43 tuổi, tuyên 6 năm tù về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, theo Điều 260 Bộ luật Hình sự. Như vậy, bị cáo được giảm 2 năm tù so với án sơ thẩm 8 năm.

Theo HĐXX, sau khi gây ra vụ tai nạn, Hảo tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, tác động gia đình bồi thường cho các bị hại tổng cộng 1,5 tỷ đồng. Phía người nhà nạn nhân cũng có đơn xin giảm án... Đây là những căn cứ để tòa phúc thẩm giảm hình phạt.

Bị cáo Hảo tại phiên xử sơ thẩm hồi tháng 6. Ảnh: Hùng Lê

Trình bày tại tòa, Hảo thừa nhận hành vi phạm tội, thể hiện sự ăn năn hối lỗi. Bị cáo cho biết gia cảnh khó khăn, bố mẹ đã mất, một mình nuôi bốn con nhỏ. Mới đây, gia đình còn bị thiệt hại nặng do bão Kajiki. Hảo mong được hưởng khoan hồng để sớm trở về lo cho vợ con.

Vì thế, sau khi nhận bản án 8 năm tù tại phiên sơ thẩm, Hảo kháng cáo xin giảm hình phạt.

Theo cáo trạng, ngày 12/1, Hảo lái xe tải từ huyện Tương Dương lên Kỳ Sơn mua lá dong về bán. Khoảng 17h cùng ngày, khi đi qua tỉnh lộ 543D (đoạn bản Thăm Hín, xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn), Hảo điều khiển xe đổ dốc nhưng không vào số thấp để đảm bảo an toàn kỹ thuật. Anh ta để ôtô chạy ở chế độ số mo, thả phanh tay khiến xe trôi tự do, lao nhanh do đường dốc và khúc cua gấp.

Hiện trường vụ tai nạn ngày 12/1 ở xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Hùng Lê

Nhà chức trách cáo buộc Hảo không làm chủ được tốc độ, không xử lý kịp tình huống nên xe lấn sang phần đường ngược chiều, đâm thẳng vào nhà anh Và Bá Do, 29 tuổi. Thời điểm đó, trong nhà có mẹ anh Do, chị dâu và các cháu nhỏ từ 3 đến 8 tuổi.

Hậu quả, mẹ và chị dâu anh Do cùng 4 người cháu (là con của anh trai và em trai anh) tử vong tại chỗ. Nhiều tài sản trong nhà bị xe đè hư hỏng. Sau khi gây tai nạn, Hảo đến công an đầu thú.

Đức Hùng