Tài xế chở ma tuý tông 3 người tử vong bị khởi tố

Long AnNguyễn Văn Thanh, 46 tuổi, bị khởi tố sau 6 ngày tông ôtô chở ma tuý khiến thiếu tá CSGT hy sinh và làm hai người tử vong.

Chiều 27/4, Thanh bị Công an tỉnh Long An bắt tạm giam về tội Giết người và Vận chuyển trái phép chất ma tuý.

Liên quan đến vụ án, 4 người khác bị điều tra về các hành vi Vận chuyển, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Cơ quan điều tra đã thu giữ 18 bánh heroin, 6 kg ma tuý đá và nhiều tang vật khác.

Hiện trường Nguyễn Văn Thanh tông ôtô vào thiếu tá CSGT và người dân, chiều 21/4. Ảnh: Nguyễn Suốt

Thiếu tá Nguyễn Xuân Hào hy sinh chiều 21/4, khi cùng tổ công tác Công an huyện Đức Hòa phối hợp lực lượng chức năng tuần tra tại xã Mỹ Hạnh Nam, bắt tội phạm vận chuyển ma tuý. Nhận tin ôtô 5 chỗ khả nghi đang chạy về hướng TP HCM với tốc độ rất nhanh, một CSGT trong tổ đi bộ ra giữa đường yêu cầu ôtô bán tải và xe lôi (chở hàng) dừng lại thành hàng ngang, đề nghị các xe máy di chuyển ra chỗ khác. Trung tá Hào và một số cảnh sát mặc thường phục cũng đến hỗ trợ.

Tổ công tác yêu cầu ôtô 5 chỗ dừng lại để kiểm tra nhưng tài xế không chấp hành, tông thẳng vào nhóm cảnh sát và vài người dân còn kẹt trên đường. Thiếu tá Hào, anh Huỳnh Nguyễn Chí Mẫn (29 tuổi) và bà Phan Thị Kim Thanh (50 tuổi) bị ôtô tông trực diện, tử vong.

Ôtô sau đó lật ngang, tài xế và một thanh niên khác cố thủ bên trong. Cảnh sát phải phá cửa kính, khống chế hai nghi can đưa về trụ sở.

Bộ Công an, Công an tỉnh Long An và các cơ quan chức năng đã đến viếng, chia buồn với gia đình các nạn nhân. Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Công an công bố quyết định truy thăng cấp bậc lên trung tá đối với thiếu tá Hào và trao số tiền 100 triệu đồng trích từ quỹ "Nghĩa tình đồng đội CAND" cho người thân của trung tá.

