Thiếu tá công an bị tông tử vong khi chặn xe nghi chở hàng cấm

Long AnThiếu tá Nguyễn Xuân Hào, Đội CSGT Công an huyện Đức Hòa, đã bị tài xế ôtô 7 chỗ tông tử vong khi yêu cầu dừng xe kiểm tra nghi vấn chở hàng cấm.

Chiều 21/4, Công an huyện Đức Hòa phối hợp với cơ quan chức năng tuần tra trên đường tỉnh tại xã Mỹ Hạnh Nam để bắt tội phạm vận chuyển hàng cấm.

Chiếc xe nghi chở hàng cấm lật ngang sau cú tông vào xe công vụ. Ảnh: Nguyễn Suốt

Đại tá Lâm Minh Hồng, Giám đốc Công an Long An cho hay lực lượng chức năng phát hiện một xe 7 chỗ lao với tốc độ nhanh về hướng TP HCM, có biểu hiện nghi vấn. Công an ra tín hiệu dừng nhưng người lái không chấp hành mà tông thẳng vào nhóm cảnh sát, đâm vào thiếu tá Hào.

Cú va chạm khiến ôtô 7 chỗ lật ngang. Xe máy của lực lượng thi hành công vụ bị hư hỏng. Thiếu tá Hào bị thương nặng, được đưa đến bệnh viện cấp cứu song đã tử vong.

Cảnh sát phá cửa kính ôtô nhưng người bên trong chống trả quyết liệt. Lực lượng chức năng sau đó khống chế bắt cả hai nghi phạm trong xe.

Hoàng Nam