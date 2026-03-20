Tài xế bị phạt 13 triệu vì đặt cảnh báo sai quy tắc

Lực lượng chức năng xử phạt tài xế vì đặt chóp nón cảnh báo cách xe 3,5 m, khi xe gặp sự cố phải dừng trên cao tốc.

Theo Cục CSGT, vào sáng 19/3 trên tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, xe tải gặp trục trặc và phải dừng xe khẩn cấp. Tài xế đặt chóp nón cảnh báo phía sau, nhưng gần đuôi xe. Hệ thống camera giám sát trên tuyến đã phát hiện dấu hiệu bất thường, sau đó Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 có mặt kiểm tra, tiến hành đo đạc, xác định khoảng cách đặt chóp nón cảnh báo là 3,5 m. Tài xế thừa nhận hành vi, và bị lập biên bản với mức xử phạt 13 triệu đồng, trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Lực lượng chức năng tiến hành đo đạc khoảng cách đặt chóp nón cảnh báo của tài xế. Ảnh: Cục CSGT

Theo quy định hiện hành, khi xe gặp sự cố trên cao tốc mà phải đỗ trên một phần làn đường xe chạy trên đường cao tốc, tài xế phải bật đèn cảnh báo nguy hiểm, và đặt biển hoặc đèn cảnh báo cách phương tiện tối thiểu 150 m về phía sau. Khoảng cách quá ngắn như trong trường hợp trên gần như không có tác dụng cảnh báo sớm, đặc biệt khi các phương tiện đang di chuyển với tốc độ cao, tài xế khó có thể nhận biết và xử lý tình huống.

Khi gặp sự cố trên cao tốc, tài xế cần bình tĩnh xử lý, nhanh chóng đưa xe vào làn dừng khẩn cấp hoặc sát mép đường nếu không có làn này, đồng thời bật đèn cảnh báo nguy hiểm ngay lập tức. Sau đó, tài xế quan sát kỹ phía sau và rời khỏi xe, đặt biển cảnh báo hoặc vật cảnh báo phản quang ở khoảng cách tối thiểu 150 m, tăng lên trong điều kiện thời tiết xấu hoặc đường cong khuất tầm nhìn.

Trong thực tế, để ước lượng khoảng cách này, tài xế có thể căn theo bước chân, với trung bình một bước của người trưởng thành dài khoảng 0,7-0,8 m, tương đương khoảng 180-220 bước để đạt mốc 150 m. Trong quá trình đi bộ để đặt biển cảnh báo, tài xế cần tuyệt đối tránh di chuyển trong phần đường xe đang lưu thông, ưu tiên đi phía ngoài mép đường hoặc ngoài hộ lan để đảm bảo an toàn. Nên đặt nhiều chóp nón rải rác.

Trường hợp xảy ra sự cố vào ban đêm hoặc điều kiện ánh sáng kém, tài xế có thể bật đèn flash trên điện thoại để tăng khả năng nhận diện từ xa. Ngoài ra, việc trang bị áo phản quang cứu hộ cũng giúp các phương tiện phía sau dễ dàng phát hiện, giảm nguy cơ xảy ra va chạm.

Trên tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, đơn vị quản lý đã bố trí sẵn các cụm chóp nón cảnh báo, đặt dọc tuyến để hỗ trợ các phương tiện khi gặp sự cố.

