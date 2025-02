Tài xế bị nổ lốp trên cao tốc được hỗ trợ tiền sửa xe

Thanh HóaTài xế Bùi Quang Đề được hỗ trợ 10 triệu đồng chi phí sửa xe sau 10 ngày gặp sự cố do đâm phải khe co giãn bị bung trên cao tốc quốc lộ 45 - Nghi Sơn.

Ngày 17/2, anh Đề cho hay hôm nay đã nhận hỗ trợ chi phí sửa ôtô. Anh chấp nhận phương án bồi thường từ doanh nghiệp, không khiếu nại thêm.

Khe co giãn cầu sông Nhơm bị bung chiều 6/2 khiến nhiều ôtô tông trúng gây nổ lốp. Ảnh: Người dân cung cấp

Đại diện Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Giao thông Vận tải) cho biết số tiền này của Binh đoàn 12, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn - nhà thầu thi công cao tốc quốc lộ 45 - Nghi Sơn, hỗ trợ tài xế sau sự cố bung khe co giãn. Nếu có trường hợp tương tự, việc hỗ trợ, khắc phục hậu quả sẽ được các bên liên quan đánh giá nguyên nhân cụ thể, mức độ thiệt hại để có hướng giải quyết phù hợp.

Trước đó tối 6/2, tài xế Bùi Quang Đề, quê Thái Bình, lái ôtô 5 chỗ chạy trên cao tốc quốc lộ 45 - Nghi Sơn hướng Nam Bắc, khi đến xã Trung Chính, huyện Nông Cống thì bị nổ hai lốp bên phải sau khi cán phải thanh co giãn bật lên mặt đường. Hôm đó, một xe tải, hai ôtô 5 chỗ cũng gặp tình huống tương tự.

Trong bốn xe gặp nạn, chiếc của anh Đề bị nặng nhất với hai lốp nổ, phải gọi cứu hộ, ước tính thiệt hại 20 triệu đồng. Ba xe còn lại thủng một lốp, đã được các tài xế dùng lốp dự phòng thay thế để tiếp tục hành trình.

Lý giải nguyên nhân sự cố, đại diện Ban Quản lý dự án 2 cho hay thời gian qua, nhất là dịp cao điểm Tết Nguyên đán, lưu lượng xe trên tuyến tăng cao, trong đó có cả phương tiện trọng tải lớn khiến bulông khe co giãn bị lỏng và bung ra. Quá trình bảo trì cao tốc, bất cập tại khe co giãn này đã được đơn vị thi công phát hiện xử lý nhưng chưa triệt để.

Ban quản lý dự án 2 đã yêu cầu rà soát tổng thể hạng mục trên cao tốc, đặc biệt là những vị trí khe co giãn cầu để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân. Hiện khe co giãn mặt cầu Trung Chính đã được sửa chữa hoàn chỉnh.

Sửa chữa cao tốc quốc lộ 45 - Nghi Sơn sau sự cố nhiều ôtô nổ lốp Công nhân sửa chữa cao tốc Bắc Nam chiều 8/2. Video: Lê Hoàng

Cao tốc quốc lộ 45 - Nghi Sơn dài 43 km đi qua Thanh Hóa, gồm 4 làn xe, không có làn dừng khẩn cấp mà chỉ có các dải dừng, tốc độ 60-90 km/h. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 5.500 tỷ đồng, đưa vào sử dụng tháng 9/2023. Hiện đoạn cao tốc này chưa thu phí sử dụng đường bộ.

Tuyến cao tốc quốc lộ 45 - Nghi Sơn do liên danh ba doanh nghiệp trúng thầu xây lắp. Vị trí xảy ra sự cố bung khe co giãn do Binh đoàn 12, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn thi công.

Lê Hoàng