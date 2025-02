Nhiều ôtô nổ lốp trên cao tốc quốc lộ 45 - Nghi Sơn

Thanh HóaÍt nhất 4 ôtô nổ lốp sau khi đâm vào thanh co giãn bị bung trên cao tốc quốc lộ 45 - Nghi Sơn, đoạn qua huyện Nông Cống.

Gần 18h ngày 6/2, tài xế Bùi Quang Đề, quê Thái Bình, lái ôtô 5 chỗ chạy trên cao tốc quốc lộ 45 - Nghi Sơn hướng Nam Bắc, khi đến xã Trung Chính, huyện Nông Cống thì bị nổ hai lốp bên phải. Xe đã cán phải thanh co giãn bật lên mặt đường.

Khe co giãn cao tốc Bắc Nam tại xã Trung Chính, huyện Nông Cống bị bật tung, lộ ra nhiều đinh. Ảnh: NVCC

Anh Đề vội táp xe vào lề đường, kiểm tra thấy bánh xe bị cán phải đinh ở thanh co giãn. "May mắn tôi an toàn. Đường lúc đó rất tối, không có làn khẩn cấp nên rất dễ xảy ra tai nạn liên hoàn", anh Đề nói, cho biết hôm qua còn có một xe tải, hai ôtô 5 chỗ gặp tình huống tương tự khi chạy trên cao tốc qua xã Trung Chính.

Trong số phương tiện gặp nạn, xe của anh Đề bị nặng nhất với hai lốp nổ, phải gọi cứu hộ, ước tính thiệt hại khoảng 20 triệu đồng. Ba xe còn lại thủng một lốp, đã được các tài xế dùng lốp dự phòng thay thế để tiếp tục hành trình.

Hai bánh xe bên phụ của anh Đề bị thủng, hỏng cả la zăng. Ảnh: NVCC

Anh Đề sau đó phản ánh sự cố đến đơn vị vận hành cao tốc, đề nghị có chính sách hỗ trợ phù hợp.

Đại diện đơn vị quản lý và khai thác cao tốc quốc lộ 45 - Nghi Sơn cho biết đã cử nhân viên đến xử lý tạm thời khe co giãn. Do tuyến đường đang trong thời gian bảo hành nên sự việc cũng được báo cáo Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Giao thông Vận tải) để chỉ đạo nhà thầu sửa chữa khe co giãn hư hỏng.

Về yêu cầu bồi thường, hỗ trợ cho phương tiện hư hỏng, theo đại diện doanh nghiệp quản lý và khai thác cao tốc, do tuyến quốc lộ 45 - Nghi Sơn chưa thu phí nên "vấn đề này khó xử lý".

Tài xế Đề phải gọi cứu hộ đưa xe đi sửa chữa. Ảnh: NVCC

Cao tốc quốc lộ 45 - Nghi Sơn dài 43 km đi qua Thanh Hóa, gồm 4 làn xe, có làn dừng khẩn cấp, tốc độ 60-90 km/h. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 5.500 tỷ đồng, đưa vào sử dụng tháng 9/2023.

Lê Hoàng