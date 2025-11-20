MỹVideo do hành khách ghi lại cho thấy người đàn ông vốn có nhiệm vụ giám sát việc lái xe trông như đang ngủ gục trong khi xe đang chạy.

Tài xế an toàn trên robotaxi của Tesla gục đầu sau vô-lăng Video: Oh Michael

Trải nghiệm đáng nhớ của một hành khách diễn ra cách đây hai tuần ở San Francisco. Trước đó, người này đã sử dụng dịch vụ vài lần và không có vấn đề gì, thậm chí anh cảm thấy an toàn hơn so với đi xe chung thông thường.

Nhưng trong chuyến đi mới nhất, tài xế an toàn ngủ gật ít nhất ba lần. Mỗi lần như thế, hệ thống cảnh báo của xe vang lên với tiếng "bíp" và đánh thức tài xế.

Tài xế an toàn là người chịu trách nhiệm giám sát và có thể can thiệp vào quá trình tự lái của robotaxi bất cứ lúc nào. Người này có thể ngồi ở ghế lái hoặc ghế lái phụ tùy theo quy định từng nơi.

Hành khách cho biết đã báo cáo sự việc qua ứng dụng đến đội ngũ hỗ trợ và nói rằng anh có video, nhưng không nhận được phản hồi.

Người này nói rằng đã trì hoãn việc đăng bài vì muốn Tesla có cơ hội phản hồi riêng tư, nhưng hơn một tuần trôi qua và vì điều này dường như cũng là một vấn đề nghiêm trọng đối với những người đi xe khác nên anh đăng trên mạng xã hội Reddit.

Một người dùng Reddit khác kể lại trải nghiệm tương tự với chính tài xế an toàn trong video, trong một lần đi từ Temescal đến San Francisco.

Vừa mới đây, Tesla tuyên bố đang vận hành dịch vụ robotaxi tại Austin, Texas, và Bay Area ở California. Tuy nhiên, các dịch vụ này có sự khác biệt đáng kể giữa các khu vực, chủ yếu là do California có luật lái xe tự hành nghiêm ngặt hơn đáng kể so với Texas. Luật này yêu cầu các công ty phải chứng minh rằng họ có thể vận hành hệ thống lái xe tự hành cấp độ 4 - điều mà Tesla chưa sẵn sàng thực hiện, vì công ty thậm chí còn chưa nộp đơn xin giấy phép cần thiết.

Điều này có nghĩa dịch vụ robotaxi của Tesla tại Bay Area có tài xế an toàn ngồi ở ghế lái, những người chịu trách nhiệm mọi lúc, giống như bất kỳ hệ thống ADAS cấp độ 2 nào khác.

Tại Austin, Tesla đã chuyển tài xế an toàn từ ghế lái sang ghế hành khách phía trước chỉ vì các cơ quan quản lý cho phép. Tài xế phải luôn đặt ngón tay lên nút tắt khẩn cấp để sẵn sàng dừng xe.

Kể từ khi thử nghiệm robotaxi của Tesla tại Austin được triển khai vào tháng 7, đã có ít nhất 7 vụ tai nạn, và tỷ lệ này của Tesla cao hơn khoảng hai lần so với đối thủ Waymo.

Vừa mới đây, Tesla và Waymo lại có thêm đối thủ trong lĩnh vực robotaxi, khi Zoox - đơn vị xe tự lái của Amazon - công bố mở dịch vụ robotaxi miễn phí cho những người dùng đầu tiên tại một số khu vực ở San Francisco.

Mỹ Anh (theo Electrek)